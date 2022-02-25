«Ощущение, что дело специально затягивается»: суд отказал в ходатайствах тюменке, потерявшей единственного сына в страшном ДТП

Фото: коллаж Марии Толстихиной

Накануне «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала историю тюменки Светланы Кетовой, которая потеряла в страшном ДТП единственного сына. 22-летний Никита Кетов был за рулем автомобиля «Лада-Гранта», в который, выехав на встречку, въехал на «Инфинити» 27-летний Константин Макаров. В машине помимо Никиты были еще трое попутчиков, которых парень подобрал по дороге – родители и их четырехлетняя дочь. Все четверо погибли на месте. Вот уже полгода Светлана пытается добиться справедливости у суда, но обстоятельства складываются против неё. Вчера по делу о ДТП состоялось судебное заседание, которое в очередной раз повергло в шок сторону потерпевших.

– Мы приехали к 9 утра, выходит секретарь суда и сообщает, что суд задерживается. Мы все пошли погулять на полтора часа, зимой... Приезжаем, снова заходим. Судья нам задает вопрос, настаиваем ли мы на своих ходатайствах. Естественно настаиваем, мы же не просто так заявили их. Судья объявляет перерыв до часа дня и удаляется в совещательную комнату, притом что было целых 9 дней для рассмотрения дела. Мы погуляли до 13.00, возвращаемся. Судья зашел в 13.10. Зачитывают решение: по всем трем ходатайствам нам отказали. Не видят основания, со стороны прокуратуры якобы нет нарушений, – рассказала Светлана Кетова.

Суд собирался перейти к допросу обвиняемого Константина Макарова. Однако защитник Макарова предложил опросить еще одного сотрудника МЧС, который был на месте ДТП, а также допросить родственницу, которая даст характеристику водителю «Инфинити». При этом на протяжении полугода ведения следствия таких требований сторона обвиняемого не заявляла. Создается впечатление, что дело затягивается намеренно.

– Мы с адвокатом были против требования, прокурор тоже был против. Макаров мог удовлетворить свое право, это никак не мешало нам перейти к допросу. Судья встает и задает Макарову наводящий вопрос: «Вы же не можете сейчас давать показания?». Макаров согласился. В итоге заседание перенесли, – комментирует мать погибшего.

Прокурор и адвокат потерпевшей стороны после заседания остались переговорить с судьей, который после пообещал им, что на следующем заседании допрос Макарова состоится. Но Макаров, по-видимому, доволен своим положением: из зала суда он вышел довольным и улыбающимся.

Напомним, ходатайств, в которых отказал суд, было всего три: о признании технической экспертизы недопустимым доказательством в связи с тем, что эксперт Хайдаров допустил при ее проведении ряд нарушений; о проведении второй автотехнической экспертизы, которую проведут более подробно и полно; о возврате уголовного дела прокурору. По словам адвоката Светланы Артёма Саркисяна, отказ в удовлетворении ходатайств не может существенно повлиять на признание Макарова виновным.

– Постановление суда всё еще сохраняет для судьи возможность вынести приговор и соответствующее наказание. Единственный негативный момент для нас – это невозможность опровергнуть тот факт, что в момент ДТП Макаров находился в состоянии алкогольного/наркотического опьянения. Но, говоря объективно, здесь мы уже ничего изменить не сможем, суд будет оперировать теми данными, которые у него есть. Однако это совсем не значит, что Макаров избежит приговора. Главный вывод звучит так: Макаров, передвигаясь на скорости 90 километров в час, не мог избежать столкновения. Этот вывод ни на что не влияет, так как 90 километров в час – это не есть безопасная скорость, что уже не в пользу Макарова. Второй момент: по правилам дорожного движения, Макаров должен был дать по тормозам, никаких других вариантов здесь быть не может. Любой другой маневр уже означает нарушение правил дорожного движения. В совокупности два этих фактора приводят нас к выводу, что ПДД нарушены были и что это в итоге привело к четырем смертям. Это в любом случае преступление, совершенное Макаровым, – прокомментировал адвокат Артём Саркисян.

Следующее заседание запланировано на 2 марта в 13.00 в Исетском районном суде. Там, помимо Макарова, также допросят двух свидетелей по просьбе защиты Макарова, затем состоятся прения сторон и обвиняемому дадут последнее слово. Светлана и ее представитель надеются, что в этот раз Константин Макаров не сможет избежать вопросов, а их со стороны потерпевших накопилось очень много.

Нить четырех жизней оборвалась 21 сентября 2020 года. Тогда из Тюмени в Курган шёл по трассе автомобиль «Лада-Гранта», за рулем которого находился Никита Кетов, студент, спортсмен и любимый сын. Несколькими днями ранее Никита прилетел в Тюмень из Санкт-Петербурга. В августе он поступил на бюджет в магистратуру Санкт-Петербургского горного университета, до этого юноша окончил Тюменский индустриальный университет. Он собирался забрать зимние вещи и повидаться с родными, в том числе с бабушкой и дедушкой, проживающими в Кургане. Позже Никита надеялся встретиться и с любимой девушкой, с которой долгое время не виделся из-за расстояния между городами, но планам молодого человека не суждено было сбыться.