«Защищать Родину – большая честь»: офицеров и курсантов ТВВИКУ торжественно поздравили с Днем защитника Отечества

Сами офицеры тоже оказались не прочь выступить на сцене Фото: Мария Толстихина

Офицеров и курсантов тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) порадовали праздничным концертом, приуроченным ко Дню защитника отчества. В зале ДК «Нефтяник» собрались те, кто уже отдал долг своей родине, и те, кто только готовится совершить этот ответственный шаг. Нарядная форма, начищенные до блеска сапоги, прямая осанка и чёткий шаг – более сотни военнослужащих подготовились к празднику основательно. Рассказываем, чем порадовал концерт и кого считают настоящими защитниками военнослужащие.

К началу праздника все сидели на своих местах Фото: Мария Толстихина

Большой зал дома культуры стремительно наполнился военнослужащими, и все как один в маске, как говорится, военные – дисциплинированный народ. Это доказывает и то, что к началу концерта все гости сидели на своих местах. Кто-то пришел один, а кто-то с семьей. Единым для всех было праздничное настроение, которое только укреплялось с развитием праздничной программы.

Прозвучал гимн Российской Федерации Фото: Мария Толстихина

Так, на праздничном вечере выступили такие творческие коллективы, как военный оркестр ТВВИКУ, хор курсантов ТВВИКУ, Хоровая капелла и ансамбль народного танца «Зори Тюмени» Тюменской филармонии, цирковая студия «Икар», фольклорный ансамбль «Росстань», вокальный ансамбль «Матрица».

Концерт оказался ярким и насыщенным на номера Фото: Мария Толстихина

Также в рамках вечера прошла торжественная церемония награждения: служащим вручили медали за воинскую доблесть I, II и III степеней. Награждение провел начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. Маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, генерал-майор Дмитрий Феликсович Евмененко.

- Мы помним этот праздник, когда он еще был праздником всех военных – Днем советской армии и военно-морского флота. Сейчас он называется Днем защитника Отечества, но тем не менее этот праздник у всех у нас в сердцах. Это праздник в ознаменование тех больших дел, которые ежедневно, еженедельно, ежегодно выполняют военные люди. Как сказал император Александр III, у России есть два союзника – армия и флот. У нас в Тюмени и Тюменской области нет плоских разделений, поэтому самый основной союзник – это наше тюменское училище. Сегодня мы находимся на историческом перевале, мы находимся в начале новой исторической эпохи, поэтому от каждого из нас зависит, как наша страна будет дальше развиваться, как она будет защищена и какой вклад в эту защиту сделает каждый из нас. Желаю всем крепкого здоровья и новых свершений, - поздравил сослуживцев Дмитрий Феликсович.

Глава ТВВИКУ поздравил сослуживцев Фото: Мария Толстихина

Несмотря на праздничную атмосферу, в зале царил порядок и спокойствие. Игривое настроение лишь слегка проявляли еще юные курсанты, ну а военные со стажем степенно смотрели концерт и поддерживали выступающих громкими аплодисментами.

- Защищать Родину – это большая честь. Не важно, военный ты или гражданский. Важно то, насколько ты полезен своей Родине и тем, кто живет на ней с тобой рука о руку. Можно защищать семью, друзей близких – это тоже очень важно. Главное, быть сплоченными и готовыми прийти на выручку в трудную минуту, - поделился курсант Михаил.

Маску служащие сняли только для фото Фото: Мария Толстихина

Ранее «Комсомольская правда-Тюмень» писала о том, что Накануне Дня защитника Отечества губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к Вечному огню на Исторической площади города и к мемориалу на площади Памяти. Память воинов всех времен, павших в боях за Отечество, почтили минутой молчания.