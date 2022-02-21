«Никому нет дела ни до каких сроков»: тюменцы жалуются на работу службы опеки

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Жители Тюмени пожаловались на местный отдел по опеке, попечительству и охране прав детства. Они не в силах выбраться из замкнутого круга, в котором участвуют опека и МФЦ. Мы узнали у департамента социального развития Тюменской области, как быть тюменцам и куда обращаться в случае возникновения проблемы.

– Огромная просьба: разместите, может, хоть тут органы власти увидят, что отдел по опеке, попечительству и охране прав детства г. Тюмени НЕ РАБОТАЕТ, у них нет руководителя и нет даже исполняющего обязанности руководителя, который подписывал бы приказы. Все заявления в опеку принимаются через МФЦ, срок исполнения 30 дней, но спустя 30 дней МФЦ подаёт жалобу на неисполнение и невыдачу приказов и снимает с себя ответственность за невыдачу приказов в срок, – рассказала Ольга Шабалина.

По её словам, опека игнорирует все жалобы, Роспотребнадзор не реагирует, департамент тоже, до сроков «никому нет дела». Ольга не единственная, кто недоволен работой службы опеки. К примеру, не так давно «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала историю подростка, который влез в огромные долги из-за совета службы опеки.

По информации департамента социального развития Тюменской области, отдел по опеке, попечительству и охране прав детства г. Тюмени и Тюменского района работает в соответствии с режимом работы. Сейчас назначен исполняющий обязанности начальника отдела. Информация о руководителе отдела, как и других территориальных отделов по опеке и попечительству, размещается в открытом доступе на сайте департамента социального развития Тюменской области https://soc.admtyumen.ru/.

– Заявления от граждан на предоставление госуслуг принимаются через МФЦ, портал госуслуг. В самом отделе принимаются дополнительные документы и выдаются приказы, в том числе по выдаче предварительного разрешения, затрагивающего имущественные права несовершеннолетних. Рассмотрение каких-либо заявлений в первоочередном порядке для оперативных сделок с недвижимостью не предусмотрено, – сообщили в ведомстве.

Также департамент социального развития Тюменской области взял на контроль порядок и сроки предоставления госуслуг. В ближайшее время будет решен вопрос по увеличению штатной численности сотрудников не только в г. Тюмени и Тюменском районе, но и в других территориях.

Дополнительно для консультаций по вопросам опеки и попечительства можно обратиться по телефону (3452) 20-18-38 (начальник отдела опеки и попечительства департамента социального развития Тюменской области Лариса Александровна Бадрызлова) или в отдел по опеке, попечительству и охране прав детства Управления социальной защиты населения г. Тюмени и Тюменского района по электронной почте opeka-center@sznto.ru.