Погода в Тюмени на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года: по-весеннему тепло

В Тюмени будет по-весеннему тепло. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 21 по 27 февраля 2022 года ожидается по-весеннему теплая погода. Настолько, что пойдет даже снег с дождем.

Сегодня в областной столице столбики термометров поднимутся до двух градусов выше нуля (ночью будет около минус 9), переменная облачность. Завтра стоит ожидать точно такую же погоду, только ночью (с 22 на 23 февраля) станет на три градуса теплее.

В среду, когда мужчины будут отмечать День защитника Отечества, станет пасмурно, но еще теплее – ртуть в термометрах перейдет нулевую отметку на одно деление. Прольется дождь со снегом. Южный ветер будет дуть со скоростью 6 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.

В четверг он еще немного усилится, сменив свое направление на юго-западное. В этот день также будет плюс 1 градус днем и минус 2 в ночное время, переменная облачность, мокрый снег.

В пятницу будет пасмурно. В ночь на субботу похолодает до минус 7. В первый выходной день этой недели солнце порадует горожан своими лучами. Суббота – отличный день для прогулок при минус 4 градусах.

В воскресенье небесное светило снова спрячется за тучами, выглядывая из-за них лишь не непродолжительное время.

Что касается следующей недели, то, по прогнозам местных синоптиков, погода сильно не изменится, по крайней мере в первые дни. На улице будет всё так же по-весеннему тепло. Правда, в среду поднимется сильный ветер, порывы которого достигнут 17 метров в секунду, и пойдет небольшой снег.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в весеннее время года лёд внешне кажется толстым и довольно крепким, но на самом деле это не так, и можно легко провалиться сквозь него. С наступлением теплой погоды лёд довольно быстро тает. В службе экстренного реагирования Тюменской области советуют местным жителям не выходить на лед с наступлением потепления.

– С наступление весны ледовый покров меняет свои структурные свойства. Он становится рыхлым, пористым, непрочным. Необходимо быть внимательнее самому и быть ответственным за детей, – подчеркнул начальник управления поисково-спасательных работ Евгений Булкин.