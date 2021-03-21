Тюменцам настоятельно рекомендуют не выходить на лед после потепления

Лед Фото: Виктория Стеблова

Тюменцам рекомендуют не выходить на лед весной Лед меняет свою структуру и может быть опасен

В весенне время года лед внешне кажется толстым и довольно крепким, но на самом деле это ни так и можно легко провалиться сквозь него. С наступлением теплой погоды, лед довольно быстро тает. В службе экстренного реагирования Тюменской Области советуют местным жителям не выходить на лед с наступлением потепления.

- С наступление весны ледовый покров меняет свои структурные свойства. Он становится рыхлым, пористым, непрочным. Необходимо быть внимательней самому и быть ответственным за детей, - подчеркнул начальник управления поисково-спасательных работ Евгений Булкин в разговоре с корреспондентом издания «Тюменская область сегодня».

Если вы станете свидетелем того, как человек провалился под лед и осознаете, что вы готовы придти на помощь, важно помнить, что приближаться к полынье можно только ползком, широко раскинув руки, лучше увеличить площадь опоры с помощью фанеры или доски. Нельзя подползать к краю полыньи! Чтобы вытащить пострадавшего, нужно бросить ему шарф, ремень или палки - бросать эти предметы нужно за 3-4 метра от края полыньи. Вытащенного из воды человека необходимо быстро доставить в теплое место, переодеть в сухую одежду и напоить теплым чаем.