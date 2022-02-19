«Сегодня всё пошло не так: с экраном, костюмами, сценой»: концерт певицы Славы в Тюмени пошел не по плану

Фото: inst/nastya_slava Фото: Социальные сети

Яркая и экстравагантная певица Слава (Анастасия Сланевская) навестила Тюмень с концертом, чем очень порадовала тюменцев. Звезда прогулялась по Цветному бульвару и сфотографировалась с местными достопримечательностями, опубликовав фотографии в личном аккаунте Instagram.

- Солнышко, хорошо!, - говорит звезда, снимая тюменское колесо обозрения и центральную площадь.

Фото: inst/nastya_slava Фото: Социальные сети

Слава не оставила без внимания и местные достопримечательности – новогодних медведей Матильду Потаповну и ее детенышей Умку, Топтыжку и Пломбира, а также пингвинят, которые расположились недалеко от цирка.

Звезда выступила с концертом в ДК «Нефтяник», но шоу чуть не сорвалось. За пять минут до выхода Славы на цену сломался экран. Певица переживала, сидя в гримерке, заверяя, что никогда не опаздывает.

- Сегодня всё пошло не так: с экраном, костюмами, сценой!!! Вы даже не представляете, что происходит за кулисами! Когда у тебя секунды на переодевание, а молния ломается каблук застревает, экран не включается…Тогда ты мгновенно, как настоящий артист, включаешь импровизацию – моментально влетаешь в боди, который мал на три размера, и забыв обо всех технических неурядицах, слыша ваши аплодисменты поддержки, начинаешь работать и петь с еще большей отдачей! Спасибо вам большое, Тюмень, за то, что приняли, поняли и благодарили!,- рассказала звезда в социальных сетях.

Фото: inst/nastya_slava Фото: Социальные сети

Ранее «Комсомольская правда-Тюмень» писала о том, как в Тюмень на премьеру фильма «Елки-8» приехала Ольга Бузова. Теледива рассказала о сложностях и радостях киносъемок в Тюмени, вместе с тюменцами впервые посмотрела фильм и даже успела станцевать на сцене кинотеатра.