За год цены на недвижимость в Тюмени выросли на 22%: рассказываем, когда ждать понижения цен

"Бессмысленно держать ценники на завышенной планке..." Фото: Мария Толстихина

В Тюмени продолжает увеличиваться рост цен на недвижимость. Не так давно «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, с чем связан такой скачок. Пока что снижения цен не наблюдается, местные жители в недоумении: ждать послабления на рынке или брать жильё сейчас, когда еще цены не достигли заоблачных высот? Тюменский риелтор Наталья Ретина выдвинула успокоительное предположение: цены на недвижимость могут снизиться во втором квартале этого года. Разбираемся, с чем это связано и как готовиться.

– Сейчас ситуация на рынке недвижимости действительно острая. Рост цен на жилье очевиден. На 22% подорожали однокомнатные квартиры (цена за 1 кв. м – 93,1 тыс.), на 21% – двухкомнатные (84,6 тыс.), на 18% – трехкомнатные (77,5 тыс.) и на 16% – четырехкомнатные (74,7 тыс.). Сильнее всего за год среди квартир подорожали пансионаты, – рассказала риелтор.

Покупательская способность падает

По итогам года более 50% продаж составили 1-комнатные квартиры, около 30% – двухкомнатные и порядка 18% – трешки. Покупательская способность у тюменцев есть, однако постепенно она становится всё меньше.

– Год назад покупали двушку за 4,5 миллиона рублей, и то на окраине, сейчас такие 7-8 миллионов уже стоят, – комментирует тюменка Маргарита.

«В пятиэтажках 42 квадрата стоили ровно год назад 2 миллиона без ремонта, сейчас 3,5!!!» – пишет Артем Гладун.

С чем связан рост цен?

Причина роста может крыться в том, что выгодные кредитные предложения банков смотивировали население приобретать недвижимость. Это и подогрело цены на рынке жилья. К тому же увеличился ценник на строительные материалы: подорожали и железо, и дерево, и бетон, и кирпич. Застройщики в этой ситуации оказались заложниками. На них давят подорожание стройматериалов, дополнительная банковская нагрузка и конкуренция между девелоперами.

– В условиях пандемии люди стараются вкладывать деньги в жилье, так как они уверены, что здесь они не потеряют в деньгах, – называет еще одну причину риелтор.

Когда ждать снижения?

– Во втором квартале 2022 года стоимость квадратного метра, скорее всего, понизится. Это связано и с повышением ставок по ипотеке, с ростом предложений среди новостроек и многими другими факторами. Застройщикам станет бессмысленно держать ценники на завышенной планке, их главная цель всё-таки продать жилье, – заключила Наталья.

То, что рост цен на жилье, который наблюдался в течение 2020 – 2021 годов, в текущем году может остановиться, допускает и губернатор Тюменской области Александр Моор.

– В какой-то момент возможно снижение цены – это нормальное цикличное движение на рынке. Вполне возможно, что в текущем году мы такую ситуацию увидим, потому что рост продаж и рост цен на недвижимость был в 2020 и 2021 годах, и долго, наверное, это продолжаться не сможет, – заявил губернатор.

Моор также отметил, что рост цен на жилье ставит региональные власти перед необходимостью выделять дополнительные финансовые средства на реализацию жилищных программ.

– Исходя из роста средней стоимости жилья, по которой мы его приобретаем, деньги будем добавлять. Мы не можем снижать объемы приобретаемого жилья, – заключил глава региона.