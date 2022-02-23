Тюмень
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 февраля 2022 10:33

В Тюмени парашютист зацепился за фонарь во время показательных выступлений над Турой

При неудачном приземлении он ударился об ограждение на набережной
Юлия Кучеренко
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
ЧП произошло во время праздничного мероприятия на набережной Тюмени Фото: Паблик "ЧС Тюмень. Отзовик"

ЧП произошло во время праздничного мероприятия на набережной Тюмени Фото: Паблик "ЧС Тюмень. Отзовик"

На тюменской набережной, где сегодня проходили показательные полёты в рамках «Спецоперации «Лёд», произошло ЧП. Один из парашютистов, участвующий в демонстрационном полете над Турой, при посадке зацепился за фонарь и ограждение на набережной.

Парашютисты прыгали с вертолёта и должны были приземлиться на специально заготовленных точках, но один из них зацепился за фонарь. Как сообщают очевидцы, спортсмена снесло с намеченной траектории сильным порывом ветра. Это подтверждают и видеокадры, снятые на месте мероприятия. Пострадавшего сняли с фонаря и увезли на карете скорой помощи. Пока о его состоянии и самочувствии не сообщается. Известно только, что при неудачном приземлении он зацепился за фонарь и ударился.

Напомним, что сегодня на Туре ГИБДД Тюменской области в седьмой раз проводит спецоперацию «Лёд». Зрителям демонстрируют автогонки дрифтеров, трековых спортсменов и заезды силовиков на служебных авто. В этом году мужской праздник проходит сразу на двух берегах Туры, на набережной, как со стороны Республики, так и со стороны заречной части города.

ЧППроисшествия: ЧП