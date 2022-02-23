В Тюмени парашютист зацепился за фонарь во время показательных выступлений над Турой

ЧП произошло во время праздничного мероприятия на набережной Тюмени Фото: Паблик "ЧС Тюмень. Отзовик"

На тюменской набережной, где сегодня проходили показательные полёты в рамках «Спецоперации «Лёд», произошло ЧП. Один из парашютистов, участвующий в демонстрационном полете над Турой, при посадке зацепился за фонарь и ограждение на набережной.

Парашютисты прыгали с вертолёта и должны были приземлиться на специально заготовленных точках, но один из них зацепился за фонарь. Как сообщают очевидцы, спортсмена снесло с намеченной траектории сильным порывом ветра. Это подтверждают и видеокадры, снятые на месте мероприятия. Пострадавшего сняли с фонаря и увезли на карете скорой помощи. Пока о его состоянии и самочувствии не сообщается. Известно только, что при неудачном приземлении он зацепился за фонарь и ударился.

Напомним, что сегодня на Туре ГИБДД Тюменской области в седьмой раз проводит спецоперацию «Лёд». Зрителям демонстрируют автогонки дрифтеров, трековых спортсменов и заезды силовиков на служебных авто. В этом году мужской праздник проходит сразу на двух берегах Туры, на набережной, как со стороны Республики, так и со стороны заречной части города.