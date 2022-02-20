Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В седьмой раз в Тюмени пройдет «Спецоперация «Лед», симбиоз автогонок дрифтеров, трековых автоспортсменов и заездов силовиков на служебных и патрульных автомобилях.

В этом году мероприятие пройдет на набережных двух берегов реки Туры, чтобы тюменцы могли, соблюдая антиковидные меры, поучаствовать в работе интерактивных площадок, посмотреть выставки военной (в том числе БТР и военного робота) и ретро-техники, попробовать чай из полевых кухонь.

Кроме того, в третий раз в мероприятии участвуют лучшие спортсмены-парашютисты, каждый из которых около тысячи раз прыгал с парашютом. Они приземлятся на лед Туры с флагами России, Тюменской области и цветными дымовыми шашками. Волонтеры вручат зрителям памятки по безопасности дорожного движения, световозввращатели, а юным тюменцам – шарики и книжки-раскраски.

«Спецоперация «Лед» откроется 23 февраля в 13 часов, с 12 до 15 часов можно посмотреть выставки и принять участие в интерактивах на набережной, как с Заречной части города, так и с улицы Республики.