В Тюмени на объездной дороге фура столкнулась с легковушкой

Обстоятельства ДТП выясняются Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени на пересечении объездной дороги и улицы Теплотехников в районе ТЭЦ-2 произошла крупная авария: столкнулись фура и легковой автомобиль. Пострадали две женщины. Об этом «Комсомольской правде» – Тюмень» сообщила начальник отделения пропаганды областного УГИБДД подполковник Анжела Борисова.

– Столкнулись фура Scania и легковой автомобиль Nissan Almera из-за несоблюдения безопасной дистанции одного из участников дорожного движения. Пострадали две женщины. Предварительно известно, что это пассажир и водитель легкового автомобиля, – прокомментировали в ведомстве.

О состоянии пострадавших известно мало, пока что на месте происшествия с ними работают медики. Женщин переносят на носилках, так как сами они передвигаться не в состоянии из-за полученных травм.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работает наряд ДПС, несколько бригад скорой помощи и пожарно-спасательной части. В пресс-службе МЧС сообщили, что никакой информации по поводу происшествия им пока не поступало.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что на 61-м километре автодороги «Иртыш» (подъезд к Тюмени) произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. В аварии погибли два человека, пострадали три ребенка.