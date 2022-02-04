«Он много плакал»: писатель Олег Архипов рассказал о невыносимых муках единственного выжившего участника группы Дятлова

Фото: личная страница Олега Архипова во "Вконтакте" Фото: Социальные сети

В рамках проекта «Россия Читает» тюменский писатель Олег Архипов дал интервью автору образовательного проекта Алексею Нелаеву, в котором рассказал о малоизвестных подробностях страшного дела о гибели группы Дятлова. Разговор состоялся в преддверии 63-й годовщины трагедии, которая до сих пор остается одной из самых больших загадок в истории человечества.

Олег Архипов занимается делом Дятлова с июня 2010 года. Публицист упорно исследует трагедию туристов, которые погибли в 1959 году на Северном Урале. Тогда туристическая группа под руководством Игоря Дятлова, куда входили девять человек, погибла при невыясненных обстоятельствах. По официальным данным, лыжники туристического клуба Уральского политехнического института замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти.

Олег Архипов долгое время занимается расследованием таинственного дела Фото: личная страница Олега Архипова во "Вконтакте" Фото: Социальные сети

– Любой человек, включая из журналистского пула и из любого другого пула, скажет, что подобной такой истории нет. Просто нет. Я общался с американцами, англичанами, представителями других стран. Ничего подобного нет. Это определенный метафизический таинственный узел. Здесь столько всего интересного: и географическое расположение, и таинственная гибель, и как закрыли это дело, и очень много других компонентов, которые интересны, – рассказал Олег Архипов, объясняя свой интерес к делу.

Личное расследование

По словам писателя, это трагедия – уникальная. Благодаря ей с высоты сегодняшнего дня мы можем посмотреть, что из себя представляли следственные действия в тот период, период существования идеологической страны, что, несомненно, является трагической страницей в её истории.

Много времени Олег Архипов проводит с архивами, изучая дело и пытаясь найти ответы на вопросы. Помимо этого, писатель лично посетил перевал, названный в честь руководителя группы Игоря Дятлова, который покорил своей красотой.

– Это очень красивое место, как и вообще в целом Ивдельский район, его еще называют Ивдельский рай, – отмечает исследователь.

Последний разговор с выжившим «дятловцем»

Перед смертью Юрия Юдина, единственного выжившего члена группы Дятлова, Олегу Архипову удалось с ним пообщаться. Писатель был последним, кто говорил с Юдиным по телефону. В связи с многочисленными выдумками и даже оскорблениями в адрес Юдина, Архипов решил сделать биографический очерк, посвященный единственному выжившему, который сошел с маршрута в первые дни из-за приступа ревматизма.

По словам Архипова, Юдин был человеком очень скромным, ему не хотелось такого пристального внимания к своей личности.

– Это человек своей эпохи, я имею ввиду 50 – 60-е. Вот как он взрослел, как он возмужал, как он стал человеком, гражданином, мужчиной, вот он таким и остался. При этом это был уникальный человек, который всегда выслушивал чужую точку зрения и никогда не спорил. Он был очень корректным, внимательным и человечным, – рассказал о Юдине писатель.

Исследователь не смог не упомянуть телесериал «Перевал Дятлова», вышедший на телеканале ТНТ в 2020 году. Авторы фильма смогли передать, как Юдин якобы предчувствовал свою гибель, потому и сошел с маршрута. Но, по словам публициста, это в корне неверно. Главной и единственной причиной схода с маршрута стала болезнь Юдина – ревматизм, которым он болел с детства.

– Этот человек жил до 70-х годов на блокаде, он пошел в туризм для того, чтоб сквозь боль терпеть. Врачи были против, они называли это суицидом, – поясняет Олег Архипов.

Выживший участник группы Юрий Юдин Фото: архив "КП"

Юрий Юдин всю оставшуюся жизнь после трагедии не мог простить себе, что отделился от группы. Во время захоронения тел погибших Юрий постоянно повторял «Я там… Я должен быть там». По словам писателя, если бы ему предложили повернуть время вспять и оказаться в ту роковую ночь вместе с товарищами, он согласился бы не раздумывая.

За день до своей смерти Юрий Юдин признался писателю, что ему часто звонили неизвестные по вечерам, а когда он брал трубку – молчали. Архипов на это может сказать лишь то, что в распечатках телефонных звонков такие разговоры зафиксированы не были. Мистика это или что иное, не ясно.

Могла ли группа Дятлова погибнуть от рук «ликвидаторов»?

Услышав достаточно распространенную версию о том, что группа Дятлова могла погибнуть от рук «ликвидаторов» – отрядов по обнаружению обломков аварийных ракет, Олег Архипов изрядно удивился.

– В компетенцию таких групп вопрос зачистки не входил вообще. Если люди думают, что та или иная группа военнослужащих что-либо обнаружила и начинает убивать, вы меня извините, у нас непростая история советского периода, но не до такой же степени, – высказался писатель.

Борьба за жизнь

Исследователь считает, что в ту роковую ночь велась неимоверная борьба дятловцев за жизнь. По одной из версий, в тот вечер произошло химическое воздействие, из-за которого туристы ослепли, что снизило их шансы на выживание.

– Безусловно, они боролись до конца. Тут никакого не может быть вопроса. По моему скромному мнению и мнению коллег, они были обречены, потому что было химическое воздействие. Нельзя сказать, что эти ребята были особенными, но это были лучшие представители своего поколения в спортивных кругах, – заключил Архипов.

СЛОВО АЛЕКСЕЮ НЕЛАЕВУ

– Это уже второе интервью с Олегом Николаевичем Архиповым в рамках моего проекта «Россия Читает». Первое интервью мы с ним записали в 2019 году и вот спустя два года снова провели встречу. На этот раз она продлилась больше двух часов, и эти два часа беседы с Олегом Николаевичем были очень интересными, потому что он чрезвычайно начитанный и глубокий человек, обладающий колоссальными знаниями по различным тематикам, но в особенности по трагедии на перевале имени Игоря Дятлова. За два года, прошедших с нашего предыдущего интервью, у Олега Николаевича вышла новая книга по этой тематике («Записки из Ивделя»), так что было что обсудить.

По моему мнению, главноая причина того, почему расследованием дела о трагедии на перевале Дятлова надо продолжить заниматься, – это то, что родственникам девяти погибших на перевале ребят необходимо узнать, что же с ними на самом деле произошло. Судя по словам Олега Николаевича, от родственников во времена СССР скрыли факты, что тогда на самом деле произошло, вели расследование и проводили судебно-медицинские экспертизы ненадлежащим образом, а потом и вовсе изъяли контейнер с останками погибших туристов. Считаю, что лучшей компенсацией за такие неоднозначные действия со стороны людей, расследовавших это дело, как для родственников, так и для общественности станет достойное и убедительное завершение расследования и раскрытие дела уже в наши дни.

Что касается моего отношения к теме трагедии на перевале Дятлова, оно у меня однозначное: это трагедия. Погибли 9 человек. Причины гибели их, которые были заявлены компетентными органами в СССР, для подавляющей части общественности оказались неубедительными. Олегом Николаевичем Архиповым создано Общество памяти группы Дятлова. По его словам, главной целью его организации является гражданская инициатива по возбуждению СК РФ уголовного дела по факту гибели свердловских туристов в 1959 г.

Интервью проекта «Россия Читает» проводятся на базе пространства коллективной работы «Точка кипения – Тюмень». «Россия Читает» – авторский проект Алексея Нелаева.

Из архива КП Фото: Архив "КП"

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов-лыжников, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее – пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых – смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Уголовное дело о смерти туристов возбудили, когда была найдена палатка и первые тела – Кривонищенко и Дорошенко. Расследование проводил прокурор-криминалист, младший советник юстиции Лев Иванов. Он же 28 мая 1959 постановил: «Причиной гибели туристов являлась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии». Спустя 25 лет, в 1984 году, с уголовного дела сняли гриф секретности. Тогда дело привлекло к себе внимание многочисленных исследователей, но точного ответа на вопрос, что же произошло в ту роковую ночь на самом деле, до сих пор нет.

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