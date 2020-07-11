«Они до последнего боролись за жизнь»: эксперт назвал пять причин гибели группы Дятлова

11 Июль 2020 2020-07-11T16:12:26+03:00

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Причины гибели туристов группы Дятлова озвучит эксперт-юрист Андрей Курьяков на пресс-конференции в редакции «Комсомольской правды».

Напомним, в 1959 году студенты Уральского политехнического института отправились в сложный поход по северу Свердловской области. В пути группа погибла при загадочных обстоятельствах. С тех пор выдвигались десятки версий о произошедшем. О них вы можете почитать на страницах специального проекта «Комсомольской правды» Перевал Дятлова: что случилось на самом деле.

Основной причиной гибели туристов стала лавина, уверен Курьяков. Однако это лишь одна из причин.

– 1 февраля группа пыталась атаковать Холатчахль, но не смогла. Они обустроили лабаз – тайник, и начали налегке подъём на перевал, который тогда был безымянным. Экспертиза установила, что ветра тогда были в основном северо-западными, но 20% – было юго-западным. Оба ветра переносили снег. Когда группа шла по восточному склону Холатчахля, они зашли под снежный козырек. Они нашли ветровую тень. Но они не знали, что эту ветровую тень создал не рельеф местности, но именно накопившийся снег. Палатка была в 50 метрах от козырька, – рассказал Андрей Курьяков.

1. Эксперт подчеркнул, что Семён Золотарев прекрасно понимал опасность установки палатки в этом месте. Началась лавина. Одна из версий частных исследований, что лавина накрыла всех туристов. Но это не совсем так. Палатку – троса и стойку – положило одновременно.

2. Сделать это могла только лавина. Наиболее вероятно – Золотарев скомандовал, что пошла лавина. В этот момент лавина уже положила заднюю часть палатки. И единственное верное решение в этой ситуации – резко разрезать палатку и выскочить. Они здесь сделали все совершенно правильно, отметил Курьяков.

3. Эксперты установили, что туристы выскочили из палатки и пытались стащить ее за собой. Это было верное решение. Дальше группа отошла на 50 метров к каменной гряде. Это тоже верное решение. Но здесь вторая причина. Если бы была лунная ночь – они бы увидели палатку. Видимость была 6-11 метров. Они отошли на 50 метров. И палатку они уже не увидели.

4. Дальше группа спускается вниз, к кедру. Но именно в момент схода лавины начинается резкое ухудшение погоды. 19-20 метров в секунду, с порывами до 35. Идти в таких условиях невозможно.

5. Температура падает. Они разжигают костер, он горит полтора часа. Два человека погибают у костра. Группа разделяется – ребята пытаются вернуться к палатке. Одна часть буквально ползет в темноте по своим следам. Температура была до минус 40-45 градусов, пронизывающий ветер. Они погибают. Причиной гибели большинства туристов стало переохлаждение, еще троих –сильные травмы, полученные при сходе лавины.

– Они до последнего боролись за жизнь, до последнего делали все, чтобы спаслась вся группа. Но в этих обстоятельствах шансов у них не было, – подчеркнул Курьяков.

Перевал Дятлова: новые сенсационные факты.В субботу, 11 июля, в редакции КП пройдёт пресс-конференция, посвящённая тайне перевала Дятлова. Будут представлены новые уникальные документы и свидетельства! Мы специально заранее не афишируем имя главного спикера, желая сохранить интригу предстоящего мероприятия. Но гарантируем ряд сенсационных заявлений, которые прозвучат впервые за всю многолетнюю историю тайны гибели 9 лыжников на Северном Урале.

ИСТОЧНИК KP.RU