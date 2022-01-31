«Лежал, надеясь на помощь людей»: в Тюменской области водитель сбил лосенка и оставил его умирать в лесу

В Тюменской области сбили лосенка. Фото - Игорь Усольцев.

В Бердюжском районе Тюменской области машина сбила лосенка. Он некоторое время лежал, надеясь на помощь людей. Местный житель рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень», что ждать животному пришлось долго.

– Сегодня на фоне своей работы столкнулся с нелепой ситуацией. Произошло ДТП с животным – лосёнком. Он жив, но не может передвигаться. Очень серьёзно его машина поломала, хоть и легковая. На место происшествия вызвали полицию и охотоведов, – говорит Игорь Усольцев.

Мужчина, по его словам, был неприятно удивлен беспомощностью сотрудников регионального Госохотдепартамента: «Они просто зафиксировали координаты лосенка и оставили его там, сказав, что ничего не могут с ним сделать – пусть лежит. Когда умрёт, это будет проблема дорожников в его утилизации».

Дело в том, утверждает тюменец, что животное никак забрать нельзя, так как в этом случае грозит штраф: «Пусть он лежит и мучается? А сколько? Сутки, двое? Какой-то странный, перечащий всем нормам морали случай». Однако, по словам мужчины, животное «испарилось» через некоторое время: «Там проезжала машина, люди знали, что в кювете лежит животное. Они его уже не увидели – были следы снегоходов и погрузки лося в сани».

В пресс-службе местного управления Госавтоинспекции сообщили, что дорожный инцидент со сбитым лосем, действительно, произошел накануне около шести часов вечера. По информации ведомства, на животное наехал Ford Fusion. Предварительно известно, что водитель не учел скорость движения. В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

«Комсомолка» ожидает комментарий от Госохотдепартамента Тюменской области.

Ранее «Комсомольской правды» – Тюмень» писала, что чудовищная трагедия произошла на 379-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Здесь, в Уватском районе, в ДТП погибли 44-летний водитель иномарки, его 45-летняя жена и 7-летний сын. Известно, что авария произошла из-за выбежавшего на дорогу лося. Отец семейства попытался не столкнуться с животным, но зацепился за обочину и выехал на встречку, где столкнулся с фурой МАЗ.

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