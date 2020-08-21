В Тюменской области лось спровоцировал серьезное ДТП. Фото - pixabay.com.

В Уватском районе автомобиль наехал на дикое животное. Нарушителем спокойствия на дороге стал лось.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в темное время суток на 431-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Здесь автомобиль SUZUKI сбил самца лося. Животное погибло, водитель машины получил травмы.

В районном отделе Госохотхозяйства Тюменской области пояснили, что самец сам спровоцировал ДТП, переходя автодорогу с поймы реки Иртыш в лесной массив.

В ведомстве отметили, что с начала года в Уватском районе произошло семь ДТП с участием диких животных. Водителей просят соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах. Для предотвращения подобных случаев разработана специальная памятка.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на 367-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск на территории Уватского муниципального района произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель ВАЗ-21014 сбил лося, который переходил дорогу. Животное погибло.

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