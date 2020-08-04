2020-08-04T08:52:44+03:00
Общество

В Тюменской области в ДТП погиб лось

Животное в темное время суток переходило дорогу и попало под колеса «Жигулей»
Есен Абилькенов
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Фото ГУ МЧС по Тюменской областиФото ГУ МЧС по Тюменской области
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На 367-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск на территории Уватского муниципального района произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель ВАЗ-21014 сбил лося, который переходил дорогу. Животное погибло.

В машине находились три человека. Прибывшие на место сотрудники 140-й пожарно-спасательной части помогли извлечь из автомобиля одного из пассажиров. Остальные выбрались сами. В результате ДТП один человек получил травмы.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, а также обращать внимание на знаки, которые указывают на места появления диких животных. В темное время суток очень трудно заметить животное на проезжей части, поэтому лучше ездить по трассам днем.

В отличие от домашнего скота, дикие животные более быстрые и пугливые. Они либо перебегают дорогу, либо пугаются автомобиля и начинают непредсказуемо метаться в разные стороны. Скорость взрослого лося может достигать более 70 км/час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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