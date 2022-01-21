В новостройке в Тюмени с 9 этажа рухнул лифт с ребенком

Фото - Марина Санникова.

В тюменском жилом комплексе Ново-Патрушево могла случиться трагедия. В доме №58 корпус 2 по улице Федюнинского (ему всего два года) с 9 этажа рухнул лифт, в котором находилась 14-летняя девочка. К счастью, травм удалось избежать, но пока это точно неизвестно – мама только собирается отвезти дочку, которая еле отходит от шока, в больницу.

Об инциденте корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» рассказала сама родительница. По словам Марины Санниковой, ее дочь собралась и пошла в школу, вызвала лифт на 13 этаже. Внезапно он остановился на девятом этаже, появился шум, грохот. «Уши заложило как в самолёте, лифт ускорился – органы как будто поднялись», – передает слова ребенка тюменка.

Фото - Марина Санникова.

– Соседи в это время ждали лифт на своём этаже. Они услышали сильный грохот и сразу пошли на первый этаж, стали вызывать диспетчера. Стоит отметить, что кнопка в лифте не работала. Связи там тоже нет – телефон не ловит сеть, – говорит Марина.

Она также сообщила, что уже обратилась в управляющую компанию. Там ей сказали «трясти» компанию «Лифттехник». Женщина послала туда письмо на электронную почту, в котором просит дать разъяснение по поводу ЧП. Она требует провести внеплановый техосмотр лифтов и письменно подтвердить, что они пригодны для поездок. Горожанка утверждает, что бумаги, на которых написаны правила пользования лифтами, наклеили только после инцидента.

– Видео в лифтах нет, сказали, что только в феврале поставят. Вчера я спускалась на этом лифте, он тоже странно ехал. Сегодня он не работает, – рассказывает жительница областной столицы.

«Комсомолка» направила запрос в пресс-службу администрации города Тюмени. В ведомстве попросили прежде всего обратить в управляющую компанию, которая занимается облуживанием этого дома. Ожидается ответ - пока дозвониться в УК "Дуэт" не удалось.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в одном из многоэтажных жилых домов на улице Николая Федорова в Тюмени 25 декабря 2021 года произошел сбой в работе лифта. В это время в нем находился пассажир.

Прокуратура Ленинского округа областной столицы организовала проверку исполнения законодательства в сфере использования и содержания лифтового оборудования.

– Лифт оборвался с 10-го этажа, хорошо, что на пятом этаже сработал страховочный трос и в лифте находился мужчина, а не ребенок. Был сильный удар, и с потолка посыпались щепки, – рассказала в социальных сетях супруга мужчины.