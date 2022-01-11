Тюменец сделал предложение своей девушке в прямом эфире на радио. Фото - Анастасия Краснопевцева.

В Тюмени радиоведущий Никита Донсков сделал предложение своей девушке Анастасии Краснопевцевой в прямом эфире. Влюбленные повстречались ровно год назад, и с тех пор они не расстаются.

Одним из главных событий в своей жизни тюменка поделилась со своими подписчиками в Instagram. Оказалось, что в момент признания в любви и, собственно, предложения, пара находилась в машине. Никита сделал на звук полную и настроил приемник на нужную волну.

Фото - Анастасия Краснопевцева.

Раздался его голос: «Настен, ты здесь? Конечно, здесь! Ты всегда и навсегда рядом со мной. Ну что, нам год! Не знаю, много это или мало, но я впервые в своей жизни могу с уверенностью сказать, что я не один в этом большом и одновременно удивительно маленьком мире. Ведь мы встретились задолго до нашего знакомства – 15 ноября 2018 года. Ты зашла ко мне в кабинет и вышла. Тогда мы не познакомились, а ведь могли. Но ты пришла чуть-чуть попозже – через два года».

Никита рассказывает дальше, что Настя хотела, чтобы он сделал ей предложение в Париже. Именно поэтому он решил перенести атмосферу Франции в Тюмень посредством музыки.

«Анастасия Краснопевцева, я тебя люблю и хочу разделить всю свою жизнь с тобой. Я мечтаю лишь об одном, чтобы ты стала моей женой», – звучит голос на радио. В это время в машине наш романтик протягивает избраннице кольцо.

Далее Никита и Настя выходят в прямой эфир, где ведущий спрашивает девушку о ее решении. «Мой ответ – да!», – эти слова услышали не только в Тюмени, но и в других городах и странах.

– Нас связала музыка. Мы работали вместе на радиостанции, на ней же и познакомились. Так символично, что наши отношения перешли на новый этап во время прямого эфира. В момент звучания любимого трека и прозвучал самый родной голос моего мужчины с теми самыми заветными словами, о которых мечтает каждая девушка, – рассказала о своих чувствах корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» счастливая Анастасия.

Никита в свою очередь отметил, что в мире есть десятки способов сделать предложение руки и сердца, но, цитата, «когда это касается тебя – все становится немного сложнее, чем кажется на первый взгляд».

– В каждом из вариантов – есть факторы, которые могут испортить весь сюрприз (эффект неожиданности) и поэтому действовать скрытно, а главное безошибочно – то ещё испытание. Мы познакомились на радио и не сделать предложение в прямом эфире было бы большим упущением в нашей истории. Именно поэтому важный этап в нашей жизни случился там, где всё началось, – отметил жених.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что для восемнадцатилетней тюменки Кати Гартвих 8 марта запомнится на всю жизнь. В преддверии Международного женского дня её молодой человек Александр, бортпроводник авиакомпании «Победа», сделал предложение руки и сердца. И не где-то, а прямо во время снижения воздушного судна, летевшего из Тюмени в Москву.

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