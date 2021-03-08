«Внутри меня все пылало!»: бортпроводник сделал предложение возлюбленной в небе над Тюменью

Саша и Катя станут мужем и женой. Фото: из личного архива Кати Гартих

Для восемнадцатилетней тюменки Кати Гартвих 8 марта запомнится на всю жизнь. В преддверии Международного женского дня её молодой человек Александр, бортпроводник авиакомпании «Победа», сделал предложение руки и сердца. И не где-то, а прямо во время снижения воздушного судна, летевшего из Тюмени в Москву.

Судьба свела Сашу с Катей не так давно. Они познакомились в самолете, когда вместе летели в Тюмень. Спустя какое-то время молодой Ромео решил сделать ей предложение руки и сердца там, где и произошло их первое знакомство.

Саша и Катя в Москве. Фото: из личного архива Кати Гартих

- При первой встрече с этой девушкой я и поверить не мог, что такое может быть! Она всегда может найти тему для разговора, поддержать беседу, выслушать и рассказать что-то невероятно интересное, от чего забываешь, где ты находишься. Общаясь с ней в сентябре, я поверить не мог, что совсем скоро мы будем жить вместе, планировать нашу свадьбу и совместную жизнь в будущем! Огромное ей спасибо, что она согласилась продолжить наш жизненный пусть вместе! Мне очень повезло! – поделился впечатлениями Александр. - Тяжело описать словами, что я испытывал в тот момент! Внутри меня все пылало, не мог найти себе места! – признается Ромео.

Стоит ли говорить, как восприняла шаг суженого будущая невеста.

- Я была удивлена настолько, насколько это возможно, - скромничает Катя. – Все деи ствия Саши сняли на видео, и это очень классно! Сначала находилась в диком шоке и даже хотела спрятаться. Потому, что не понимала, зачем он позвал меня в начало салона. Отгадайте, что я ответила?

Саша сделал предложение Кате прямо на борту самолета. Фото: из личного архива Саши Писаренко

Напомним, семь лет назад в небе над Тюменью произошла похожая романтическая история. Зачинщиком действа стал тюменец, который возвращался домой вместе с другом. За несколько минут до посадки молодой человек решительно направился к стюардессам и о чем-то долго с ними договаривался. В итоге бортпроводницы появились в проемах лайнера с охапками больших белых роз.

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