В Тюмени на работницу торгового центра обрушилась груда стекла

Фото: ЧС Тюмень Фото: Социальные сети

В ТРЦ «Сити Молл» в Тюмени груда разбитого стекла обрушилась прямо на голову женщине-продавцу, которая работала в павильоне на первом этаже. Что послужило причиной обрушения стекла – неизвестно. Девушке экстренно вызвали скорую, ведь с её головы и лица стекала кровь. Видео с пострадавшей засняли очевидецы.

По словам оператора, обрушилось стекло с эскалатора на втором этаже.

– По камерам будут проверять, само не могло обрушиться. Был сильный удар. Стекло упало на женщину с островка (магазин игрушек) на первом этаже. Упало на голову и спину. Покупатель мужчина, прикрыл ее и отвёл. Приехала скорая, тяжелых ран нет, очень повезло, – рассказывает тюменка, опубликовавшая видео.

После инцидента вызвали администратора, а пострадавшую отвели в туалетную комнату. Позже за ней приехала скорая помощь. Девушка была в сознании и, судя по всему, раны лишь поверхностные, хоть и было много крови. Она разговаривала и передвигалась по торговому залу.

«Комсомольская правда» – Тюмень» направила обращение в пресс-службу МВД Тюменской области с целью выяснить обстоятельства случившегося. Материал будет дополняться.