От террас до квартир с погребом: в Тюмени обсудили актуальные предложения на рынке недвижимости

Круглый стол прошел на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном».

В Тюмени прошел круглый стол на тему: «Льготная ипотека продлена: как изменится рынок недвижимости Тюмени». Его провели редакции изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» –Тюмень» на совместной площадке в рамках проекта «Говорим о важном».

В экспертной встрече приняли участие: руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев; директор по продажам и маркетингу компании «Партнер-строй» Полина Науджюс; начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде управления Росреестра по Тюменской области Татьяна Кониловская; начальник управления по Уральскому федеральному округу «Росбанк Дом» Елена Сафонова.

Спикеры рассказали об актуальных предложениях на рынке недвижимости, динамике цен за квадратный метр и прогнозируемых ставках по ипотеке. По словам руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, на рост стоимости недвижимости в регионе повлияло много факторов.

– Если взять первичную недвижимость, в послепандемийный период рост стоимости объектов многократно превысил уровни предыдущих периодов. В среднем по России за календарный год цены выросли на 17 – 18 процентов. По ряду городов рост составил 30 поцентов, а где-то, напротив, цены не изменились. По Тюмени повышение стоимости составило порядка 20 процентов, – отметил спикер.

Сергей Зайцев пояснил, что в пандемийный период существенно сократился объем предложений по всем видам недвижимости: новостройкам, вторичной и загородной недвижимости. Ликвидные варианты уходили с рынка, а стоимость продолжала расти. Ажиотажный спрос спровоцировал рост цен. На стоимости также отразилось удорожание строительных материалов и рабочей силы.

– Сейчас база предложений начала потихоньку пополняться. Каждый месяц застройщики открывают старты продаж по новым объектам. Мы ожидаем, что рост стоимости объектов недвижимости сохранится, но темпы будут не такими агрессивными, как в 2020 году. Вероятнее всего, мы выйдем на уровень цен 2019 года и удорожание составит порядка 10 процентов, – резюмировал спикер.

В свою очередь начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде управления Росреестра по Тюменской области Татьяна Кониловская отметила, что с апреля по декабрь 2020 года было зарегистрировано 4 244 льготных ипотеки. Всего же с начала действия льготной программы выдачи ипотечных кредитов, с апреля 2020 года управлением зарегистрировано 8 217 льготных ипотек.

– Сейчас мы видим, что положительная динамика сохраняется. С января по май 2021 года уже зарегистрировано 3 973 льготных ипотеки. Количество обращений свидетельствует о том, что мы практически вышли на уровень прошлого года, – подчеркнула спикер.

Татьяна Кониловская добавила, что процесс регистрации сделок с недвижимостью упрощает переход в цифровой формат. Среди преимуществ электронных сервисов и услуг Росреестра эксперт выделила сокращение сроков рассмотрения обращения, а также доступность в любое время суток, независимо от места проживания гражданина. Теперь операции можно производить, не выходя из дома. При этом для физических лиц госпошлина при обращении через электронные сервисы сокращена на 30%.

Мнение участников встречи относительно того, что льготная ипотека стимулировала людей покупать недвижимость, разделила директор по продажам и маркетингу компании «Партнер-строй» Полина Науджюс. Она добавила, что в целом процедура оформления сделки стала проще и быстрее, а это играет существенную роль в принятии решения.

– С января по апрель 2020 года, когда господдержка еще не стартовала, доля ипотеки в структуре наших сделок составляла 50 процентов. Затем, с мая по декабрь, в период действия льготной программы, доля увеличилось до 65 процентов. С начала 2021 года также видим положительную динамику, с января по март доля ипотеки составляет свыше 70 процентов, – пояснила Полина Науджюс.

Рост числа заявок от желающих приобрести недвижимость с момента старта льготной ипотеки фиксировали и банки. По словам начальника управления по Уральскому федеральному округу «Росбанк Дом» Елены Сафоновой, в 2020 году Росбанк выдал ипотечных кредитов на сумму более 110 млрд рублей – это более чем на 38% выше показателя 2019 года. Рекордные показатели выдач в 2020 году стали следствием реализации отложенного спроса, введения льготных программ ипотечного кредитования с государственной поддержкой, а также снижения общего уровня процентных ставок до исторически минимальных значений.

– В Росбанке мы фиксируем высокий спрос на ипотеку с начала 2021 года: за первые четыре месяца выдано на 50,1 процента ипотечных кредитов больше показателя аналогичного периода прошлого года. Точками роста спроса в 2021 году стали госпрограмма «Льготная новостройка», рефинансирование уже действующих ипотечных кредитов, рост выдач в сегменте вторичного жилья, – отметила спикер.

По словам Елены Сафоновой, многие стремятся успеть взять ипотечный кредит на прежних льготных условиях, так как повышение ставки на 0,5 и ограничение стоимости объекта – стимулирующий фактор. В целом по ипотечному кредитованию банк рассчитывает закрыть объемы на уровне прошлого года.

– Если говорить о ставках, у нас они варьируются и рассчитываются индивидуально. По льготной новостройке для клиентов нашего банка, зарплатных клиентов и будущих клиентов ставка стартует от 3,99 процента. По вторичному рынку ставка от 7,1 процента, – резюмировала спикер.

В рамках встречи участники также обсудили новые форматы квартир, которые набирают популярность у тюменцев. Так, по словам, Полины Науджюс, «Партнер-строй» уделяет большое внимание планировочным решениям, в том числе обустройству дополнительных помещений в квартирах, которые, как показала практика, пользуются спросом.

– К примеру, в жилом комплексе «Ожогино» на последних этажах есть квартиры с камином, а высота потолков достигает 3,3 квадратных метра. В ЖК «Дом.Лес.Парк» мы реализовали новый формат – хайфлет-квартиры. Также почти во всех наших проектах предусмотрены квартиры с террасами, а в Ожогино даже есть варианты с погребом, – добавила она.

Спикер подчеркнула, что наряду с планировочными решениями серьезное внимание уделяется также инфраструктуре жилых комплексов. В целом инфраструктура транспортная, социальная, коммерческая – один из главных критериев выбора при покупке недвижимости. По словам Сергея Зайцева, соотношение цены и квадратов – первостепенное условие, но инфраструктура, то, что есть у застройщика на текущий момент – входит в топ-3 запросов.

Подводя итог, участники встречи сошлись во мнении, что тем, кто задумался о покупке новой недвижимости, нужно принимать положительное решение и выходить на сделку. На рынке есть интересные предложения, жилье сейчас можно приобрести на выгодных условиях.