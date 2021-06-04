В Тюмени бродвейский мюзикл «Семейка Аддамс» произвел эффект разорвавшейся бомбы

Бродвейский мюзикл «Семейка Аддамс» в Тюмени
Фото: Катя Христозова
Бродвейский мюзикл «Семейка Аддамс» на сцене Большого драматического театра в Тюмени? Впервые в России? Да ну, бросьте, этого просто не может быть! Такие мысли посещали меня несколько месяцев назад, когда я только-только узнал о предстоящей премьере. У нас отлично получаются классические постановки (вспомнить только великолепную «Грозу» или послепандемийного «Тартюфа») и необычные эксперименты а-ля «Грязнуля». Но бродвейский мюзикл – это совершенно другой уровень. Если москвичи на них собаку съели (вспомним, например, недавние «Шахматы»), то для тюменского театра это вызов, который он с достоинством принял.
Афиша мюзикла "Семейка Аддамс". Фото: ТБДТ
Семейка Аддамс в сборе
Фото: Катя Христозова
А ваши родственники странные?
Всероссийская премьера «Семейки Аддамс» в Тюмени состоялась благодаря специальному соглашению, которое заключил драмтеатр с лондонской компанией Theatrical Rights Worldwide. Проще говоря, мюзикл сделан по лицензии: через 11 лет после премьеры The Addams Family на Бродвее, чудаковатая семейка прописалась в Тюмени.
– Успех этого мюзикла в самой истории, – говорится в аннотации к проекту на сайте ТБДТ. – Папа Аддамс любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама Аддамс считает, что черный цвет самый яркий. У детей, Венсдей и Пагсли Аддамсов, кладбище – любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы всё ещё думаете, что ваши родственники странные?
Одна из предков Аддамсов
Фото: Катя Христозова
«Странность» персонажей не вызывает сомнений с первых позывных (помните мелодию из фильма?), когда из-за кулис вылезает рука. Затем зрителя «отправляют» прямиком на кладбище. Памятники с надписью RIP – для антуража, бегающая по сцене «пятюня» – для большего устрашения или, скорее, смеха, и черепа – для пущей убедительности. Как вишенка на торте – плакат с надписью Justin Bieber, чтобы показать зрителю, что даже у этой дружной семейки есть свои грешки.
– Спектакль технически очень сложный, поэтому, если что-то пойдет не так, я имею право остановить постановку, – еще на пороге предупредила зрителей режиссер-постановщик спектакля, она же автор текста Дарья Борисова. – Но надеюсь, всё пройдет гладко и вы с удовольствием посмотрите нашу премьеру.
Гомес и Ларч
Фото: Катя Христозова
Лукас, возлюбленный Венсдей
Фото: Катя Христозова
Игра актеров
Фурор, который произвела «Семейка Аддамс» в Тюмени, не описать. Если в первом акте зритель ещё приглядывался к героям, то кульминацию и развязку во втором смотрел с открытым ртом. Во многом это произошло благодаря прекрасной работе актёров. Сексапильная Мортиша в исполнении Софьи Ильюшиной поразила своей грацией и черным юмором, бабушка в исполнении Елены Махневой – необычайной харизмой и платьем а-ля кикимора, Пагсли (Виталий Илюшкин) – обаянием, ирокезом и ехидной ухмылочкой.
Гомес с дочерью Венсдей
Фото: Катя Христозова
Венсдей и Лукас
Фото: Катя Христозова
Предки семьи Аддамс
Фото: Катя Христозова
Апофеоз постановки – чувственный танец Мортиши и Гомеса, от которого даже у искушенного зрителя захватывает дух.
Великолепный танец Мортиши и Гомеса
Фото: Катя Христозова
– Боже, я такого ещё не видела!
– Это бесподобно! Просто бомба!
– Спасибо вам за мюзикл! – слышу обрывки благодарностей от зрителей, выходящих из зала.
После просмотра «Семейки Аддамс» не хочется искать каких-то минусов и огрехов. Наслаждайтесь потрясающей работой актеров, танцоров, живым исполнением и феерическими декорациями! Да, не забудьте взять с собой букет цветов – он вам обязательно пригодится в конце постановки.
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Чтобы увидеть «Семейку Аддамс» в июне, перед закрытием театрального сезона, стоит поспешить. Показы пройдут 4, 5, 6, 18, 19 и 20 июня 2021 года в драмтеатре. Цена билета – от 500 до 3 тысяч рублей. Билеты можно купить в кассах драмтеатра или на сайтах: здесь и здесь.