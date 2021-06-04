В Тюмени бродвейский мюзикл «Семейка Аддамс» произвел эффект разорвавшейся бомбы

Бродвейский мюзикл «Семейка Аддамс» в Тюмени Фото: Катя Христозова

Бродвейский мюзикл «Семейка Аддамс» на сцене Большого драматического театра в Тюмени? Впервые в России? Да ну, бросьте, этого просто не может быть! Такие мысли посещали меня несколько месяцев назад, когда я только-только узнал о предстоящей премьере. У нас отлично получаются классические постановки (вспомнить только великолепную «Грозу» или послепандемийного «Тартюфа») и необычные эксперименты а-ля «Грязнуля». Но бродвейский мюзикл – это совершенно другой уровень. Если москвичи на них собаку съели (вспомним, например, недавние «Шахматы»), то для тюменского театра это вызов, который он с достоинством принял.

Афиша мюзикла "Семейка Аддамс". Фото: ТБДТ

Семейка Аддамс в сборе Фото: Катя Христозова

А ваши родственники странные?

Всероссийская премьера «Семейки Аддамс» в Тюмени состоялась благодаря специальному соглашению, которое заключил драмтеатр с лондонской компанией Theatrical Rights Worldwide. Проще говоря, мюзикл сделан по лицензии: через 11 лет после премьеры The Addams Family на Бродвее, чудаковатая семейка прописалась в Тюмени.

– Успех этого мюзикла в самой истории, – говорится в аннотации к проекту на сайте ТБДТ. – Папа Аддамс любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама Аддамс считает, что черный цвет самый яркий. У детей, Венсдей и Пагсли Аддамсов, кладбище – любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы всё ещё думаете, что ваши родственники странные?

Одна из предков Аддамсов Фото: Катя Христозова

«Странность» персонажей не вызывает сомнений с первых позывных (помните мелодию из фильма?), когда из-за кулис вылезает рука. Затем зрителя «отправляют» прямиком на кладбище. Памятники с надписью RIP – для антуража, бегающая по сцене «пятюня» – для большего устрашения или, скорее, смеха, и черепа – для пущей убедительности. Как вишенка на торте – плакат с надписью Justin Bieber, чтобы показать зрителю, что даже у этой дружной семейки есть свои грешки.

– Спектакль технически очень сложный, поэтому, если что-то пойдет не так, я имею право остановить постановку, – еще на пороге предупредила зрителей режиссер-постановщик спектакля, она же автор текста Дарья Борисова. – Но надеюсь, всё пройдет гладко и вы с удовольствием посмотрите нашу премьеру.

Гомес и Ларч Фото: Катя Христозова

Лукас, возлюбленный Венсдей Фото: Катя Христозова

Игра актеров

Фурор, который произвела «Семейка Аддамс» в Тюмени, не описать. Если в первом акте зритель ещё приглядывался к героям, то кульминацию и развязку во втором смотрел с открытым ртом. Во многом это произошло благодаря прекрасной работе актёров. Сексапильная Мортиша в исполнении Софьи Ильюшиной поразила своей грацией и черным юмором, бабушка в исполнении Елены Махневой – необычайной харизмой и платьем а-ля кикимора, Пагсли (Виталий Илюшкин) – обаянием, ирокезом и ехидной ухмылочкой.

Гомес с дочерью Венсдей Фото: Катя Христозова

Венсдей и Лукас Фото: Катя Христозова

Предки семьи Аддамс Фото: Катя Христозова

Апофеоз постановки – чувственный танец Мортиши и Гомеса, от которого даже у искушенного зрителя захватывает дух.

Великолепный танец Мортиши и Гомеса Фото: Катя Христозова

– Боже, я такого ещё не видела!

– Это бесподобно! Просто бомба!

– Спасибо вам за мюзикл! – слышу обрывки благодарностей от зрителей, выходящих из зала.

После просмотра «Семейки Аддамс» не хочется искать каких-то минусов и огрехов. Наслаждайтесь потрясающей работой актеров, танцоров, живым исполнением и феерическими декорациями! Да, не забудьте взять с собой букет цветов – он вам обязательно пригодится в конце постановки.

КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Чтобы увидеть «Семейку Аддамс» в июне, перед закрытием театрального сезона, стоит поспешить. Показы пройдут 4, 5, 6, 18, 19 и 20 июня 2021 года в драмтеатре. Цена билета – от 500 до 3 тысяч рублей. Билеты можно купить в кассах драмтеатра или на сайтах: здесь и здесь.