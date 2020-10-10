«Послушать проповедь настырного святоши»: «Тартюф» презентовал тюменский драмтеатр

Тюменский драматический театр представил премьеру - спектакль «Тартюф» Фото: Ирина Ромашкина

Тюменский драматический театр 9 октября представил премьерный спектакль «Тартюф». Ставить Мольера под руководством екатеринбургского режиссера Александра Баргмана в планах ТБДТ было давно. Однако коронавирус закрыл занавесы театров на карантин еще весной. Постановку готовили летом и эту премьеру труппе было особенно приятно представить зрителям, как и театралам увидеть новый, уже долгожданный спектакль.

«Возрождение» по-новому

Стихотворный ряд с непривычки бьет в ухо: давненько не было таких работ, где слово автора времен Возрождения не тронуто, но не раздражает, а освежает ум. Режиссер спектакля Александр Баргман оставил нетронутым текст пьесы, а ее «кринолин» смягчил ярко-розовыми париками, современными цветочными принтами, нежным кроем женских туалетов. Здесь хочется сразу остановиться и сказать «спасибо» от всех зрителей за эстетическое удовольствие наблюдать такие красивые платья на дамах.

Спектакль получился красочный, с точной пластикой героев, а еще со смешной до настоящего хохота иронией. Фото: Ирина Ромашкина

Все это окунуло во времена создателя комедии Жана-Батиста Мольера. «Тартюф» – эта одна их самых известных комедийных драм эпохи Возрождения, написанная в 1664 году, актуальна и сегодня.

Александр Баргман тюменским театралам известен хорошо, в репертуаре областного театра его спектакли «Мольер», «Три товарища», «Бег резни», «С любимыми не расставайтесь», «Ветер в тополях», «Крейцерова соната» и «Карнавальная ночь». По доброй традиции, Баргман привлек к работе над постановкой помощника режиссера Татьяну Драганову, режиссера по пластике Николая Реутова, художника по свету Тараса Михалевского, художника-постановщика Елену Жукову. Все они были на премьере в эту пятницу.

Трудиться над спектаклем команда и труппа ТБДТ начали еще летом, пока действовали ограничительные меры режима повышенной готовности.

А почему «Тартюф»?

– «Тартюф» для меня – это в первую очередь пьеса о семье, о сохранении микромира, поля творчества и созидания. И вдруг в эту семью внедряется странная, страшная, лживая сила, в образе Тартюфа покушающаяся на человеческую свободу. Для меня это довольно серьезная тема... А актеры тюменского театра – это практически мои родственники. В этом есть и плюсы – близость, доверие, – и минусы, поскольку эти кровные, человеческие связи иногда сопротивляются необходимому, порой непростому творчеству, так как всегда наступает пора, когда я должен быть жестким и становится сложно отделить одно от другого. Но я знаю, что у нас взаимная любовь с артистами. И вижу, что они мне доверяют, и это очень важно для совершения усилий и для достижения творческих задач, – убежден Баргман.

Постановку «Тартюф» создавали при поддержке департамента культуры Тюменской области Фото: Ирина Ромашкина

История стара, как сам мир, однако она не теряет значимости и сегодня. Говорят, нищета не порок, однако есть ли хуже, чем заискивание перед более успешными, чтобы лишь сохранить свое место под солнцем, приумножить богатство, насытиться добротой своих жертв. Таким был Тартюф – лицемерным святошей из обедневших дворян (актер Николай Аузин). Двери для него в свой дом, в свою семью и свое сердце распахнул Оргон (актер Сергей Скобелев). Самый нежный цветок – собственную дочь Мариану (актриса Марина Кошеляева) он желал подарить своему лучшему другу – святому Тартюфу.

– В этом спектакле две главные роли – Тартюф и Оргон, палач и жертва, – отметил Александр Баргман. – Я бы не взялся за «Тартюфа», если бы не знал, что в труппе есть, по-моему, выдающийся артист Сергей Скобелев, который с годами стал мощнее и содержательней, а его профессионализм и владение актерской техникой бесспорны. Этот тандем Аузин – Скобелев для меня был важен. И еще все, кто занят в спектакле, – это мои уже любимые, кочующие из спектакля в спектакль артисты. И Саша Тихонов, и Саша Кудрин, и Кристина Тихонова, Наташа Никулина, Жанна Сырникова, Лена Махнёва, Андрей Волошенко, Егор Медведев, Николай Падалко, Игорь Гутманис.

163-й театральный сезон ТБДТ назвали «Возрождение», первая премьера тоже относится к этой эпохе искусства Фото: Ирина Ромашкина

Где все важны

Спектакль получился красочный, с точной пластикой героев, а еще со смешной до настоящего хохота иронией. И даже серафические ангелочки, прилетевшие с картин Возрождения, не остаются без внимания – их сыграли Василий Цивинский и Николай Падалко. Этот спектакль недаром выделяет актерскую игру, ведь над героями работал консультант-психолог Артём Кулябин. Приглашенный эксперт провел большую онлайн-встречу с артистами прямо из Ижевска.

Самыми яркими, пожалуй, были диалоги супругов Тихоновых, дивно милующихся и заигрывающих на сцене. Отдельно достойна рукоплесканий игра Кристины Тихоновой – ее Дорина выстреливала остротами не в бровь, а в глаз. Хороша была госпожа Пернель, мать Оргона, роль которой сыграла актриса Жанна Сырникова. Испугал зрителей выскочивший в партер Валер, которого играет Александр Кудрин. Запомнилась служанка Флипота (актриса Елена Махнева) за две минуты изложившая… – нет, это словами не описать. Такое нужно смотреть!

Эту фразу озвучивают несколько раз и ее сложно пропустить мимо ушей. Так пусть останется цитатой: «Роль Валера исполняет актер Александр Кудрин!» Фото: Ирина Ромашкина

– Давно я не испытывал такого удовольствия от проделанной работы! С одной стороны, столько месяцев без сцены, без зрителей, без премьер! С другой стороны, когда совпадает все: актеры, режиссер, художник, пьеса, театр – именно тогда происходить настоящее чудо! 9 октября впервые сыграли спектакль «Тартюф». И вот прошли уже почти сутки после премьеры, а чувство гордости за наш театр, за команду, которая несмотря ни на что смогла, сделала этот очередной рывок вверх, не отпускает! Кроме чувства гордости есть еще и непередаваемый восторг от того, что мы все вместе делам этот мир прекраснее! Спасибо всем! Всех с премьерой! – поздравил директор Тюменского драмтеатра Сергей Осинцев.

Премьерный спектакль «Тартюф» покажут 10 и 11 октября в 18:00.