Не прошли испытание пандемией: в Тюмени наблюдается рост обращений по бракоразводным процессам

Круглый стол прошел на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном».

В Тюмени прошел круглый стол «Мы разводимся: как разойтись цивилизованно, с минимальными потерями для обеих сторон». Его провели редакции газет «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» на совместной площадке в рамках проекта «Говорим о важном».

В экспертной встрече приняли участие: юрист ООО «АДВОКЛАД» Екатерина Бонькина, депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова, начальник отдела по опеке, попечительству и охране прав детства Управления социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района Елена Помешкина, ведущие психологи регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья» Наталья Филимонцева и Светлана Фаизова, а также специальный гость, российский государственный деятель, учредитель московской коллегии адвокатов «Коллегия адвокатов Павла Астахова», член экспертного совета Агентства стратегических инициатив Павел Астахов.

Спикеры рассказали, как юридически правильно разрешить семейные споры, в каких случаях можно воспользоваться судебной и внесудебной процедурой, а также как правильно распределить семейную собственность и завершить процесс раздела имущества без скандалов.

Отдельное внимание было уделено вопросу профилактики разводов и укрепления института семьи в Тюменской области, а также тому, как помочь детям пережить бракоразводный процесс родителей, если взрослые все же решили разойтись.

Пандемия обострила супружеские конфликты

Как отметил российский государственный деятель, учредитель московской коллегии адвокатов Павел Астахов, при выходе из пандемии число разводов возросло во всем мире. Это касается не только России, но и Европы, Америки, Китая. Последний стал абсолютным лидером по разводам, число процессов по расторжению браков увеличилось в два раза.

- Если говорить конкретно про нашу страну, 2020-й год в этом плане не показательный, так как суды были закрыты. Но по соотношению цифр, статистка удручающая: на 770760 браков приходится 564133 разводов, это 73%. Для сравнения 70 лет назад в Советском Союзе только 7% зарегистрированных браков заканчивалось разводами. Думаю, когда будем подводить итоги 2021 года, отрицательная тенденция сохранится, - рассказал Павел Астахов.

По его словам, не все браки выдержали самоизоляцию. Для многих семей ситуацию усугубило ухудшение материального положения. Люди были вынуждены брать кредиты даже просто на питание.

- Количество необеспеченных кредитов побило рекорды в 2020 году, о чем говорят все банковские аналитики, - подчеркнул спикер.

Мнение коллеги разделила и юрист ООО «АДВОКЛАД» Екатерина Бонькина. Она отметила, что в Тюменской области спрос на сопровождение процедур бракоразводных процессов и раздела имущества с конца 2020 года растет.

- Пандемия выбила из колеи. Люди не были готовы морально и финансово к режиму нерабочих дней. Чаще всего разлад начинался из-за того, что люди потеряли источники дохода. Начинали возникать бытовые конфликты, с которыми многие люди не смогли справиться, - пояснила спикер.

По словам Екатерины Бонькиой, ежемесячно в «АДВОКЛАД» обращается большое количество людей за консультацией по бракоразводным процессам, а также по осуществлению процедуры банкротства физический и юридических лиц.

С увеличением числа обращений столкнулась и депутат Тюменской областной Думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова. В период действия режима повышенной готовности, прием граждан перешел в телефонный формат и формат интернет-обращений. Порядка 80% запросов как раз поступало от семей, оказавшихся в трудной ситуации. Как правило, это было связано с тем, что родители лишились работы.

- Несмотря на то, что правительством региона в социальных сетях был открыт чат оперативного штаба, где активно размещалась информация о мерах поддержки, на которую могут рассчитывать те или иные категории граждан, мы дополнительно оказывали консультационную помощь. К примеру, рассказывали, куда обратиться за пособием, если женщина одна воспитывает детей, - рассказала спикер.

Депутат разделила мнение предыдущих спикеров относительно того, что нарушение психологического комфорта от резкого вхождения в режим самоизоляции усугубила материальная сторона вопроса. Это вскрыло давно назревавшие проблемы в многих семьях.

Не только супружеские отношения, но и отношения взрослых с детьми ухудшились на фоне введенных ограничений, отметили ведущие психологи регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья» Наталья Филимонцева и Светлана Фаизова.

- Выход из пандемии также спровоцировал множество проблем. Дети после дистанционного обучения не хотели возвращаться в школу. В супружеских отношениях вскрылось много проблем, как со стороны жен, так и со стороны мужей. Но радует, что семьи обращаются за помощью в наш центр, многие семьи соглашаются на пролонгированную работу с психологом. Стремятся улучшить микроклимат в семье, улучшить супружеские отношения и детско-родительские, - подчеркнула Наталья Филимонцева.

Бывшие семьи: с кем остаются дети после развода

В рамках круглого стола спикеры затронули и такой важный вопрос, как определении места жительства детей при разводе родителей. Как отметила начальник отдела по опеке, попечительству и охране прав детства Управления социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района Елена Помешкина, при рассмотрение судом таких дел в обязательном порядке участвуют органы опеки, которые проводят обследование условий жизни ребенка и лиц, претендующих на его воспитание.

- Иски по определению места жительства ребенка от родителей нередки. Сами по себе это тяжелые процессы. В 2020 году тюменские органы опеки приняли участие в 297 судебных заседаниях по определению места жительства детей. В первом квартале 2021 года специалисты отдела опеки приняли участие в 125 судебных заседаниях по данным спорам, -

По ее словам, судебная практика в большинстве случаев определяет место жительства ребенка с матерью, но в последние годы возрастает число случаев, когда детей оставляют с отцом.

- При раздельном проживании родителей место жительства ребенка определяется исходя из его интересов, обязательно учитывается его мнение, если он уже достиг 10-летнего возраста. Суд также учитывает привязанность к родителям, к братьям и сестрам, другим членам семьи. Оцениваются возможности создания условий для жизни и развития ребенка, и другие обстоятельства, которые характеризуют обстановку, - добавила спикер.

Брачный договор: практика заключения соглашений в России

Отдельное внимание в рамках встречи было уделено такому способу урегулирования материальных споров при разводе, как брачный договор. По словам Екатерины Бонькиной, в настоящее время к заключению данного договора прибегает чаще молодое поколение.

- Поколение по старше, воспитанные на других принципах, стыдятся такой формы распределения супружеских обязанностей и имущества. Считают брачный договор позором и предательством, - пояснила спикер.

Она рассказала, что количество заключенных в России брачных договоров за 2020 год увеличилось на 26 % и составило более 142,5 тысяч обращений, достигнув рекордного показателя. В 2019 году цифра составила 113 тысяч. Брачный договор заключается у нотариуса. Стоимость услуги варьируется от 7000 до 20 000 руб.