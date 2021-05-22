Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков: «Образование – это интеллектуальный фундамент»

По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, в сегодняшних реалиях людям придется переучиваться несколько раз в течение жизни. Скриншот прямого эфира с сайта marathon.znanierussia.ru

Министр науки высшего образования РФ Валерий Фальков выступил на марафоне «Новые знания». Валерий Николаевич – в прошлом ректор ТюмГУ – 22 мая рассказал о будущем высшего образования.

По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, в сегодняшних реалиях людям придется переучиваться несколько раз в течение жизни. Сегодня высшее образование – это интеллектуальный фундамент, на котором строится будущая жизнь как минимум на 20-30 лет вперед.

«Если еще 50-70 лет назад можно было сказать, что это интеллектуальный фундамент на всю жизнь, то сегодня у нас настолько динамичная жизнь, что, скорее всего, вам не единожды придется переучиваться, получать дополнительное образование, может быть, второе высшее образование», – предположил Фальков.

Сегодня высшее образование – это интеллектуальный фундамент, на котором строится будущая жизнь как минимум на 20-30 лет вперед, считает Фальков. Скриншот прямого эфира с сайта marathon.znanierussia.ru

Его слова подтвердила следующая спикер программы московской студии – главный редактор телеканала RT, МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян: «Я не очень верю в образование, потому что сегодня все очень скоро меняется, особенно в журналистике. У меня есть правило, ежедневно с двенадцати ночи до трех утра я читаю, занимаюсь самообразованием».

Главный редактор телеканала RT, МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян делилась личным опытом работы, высказывала мнение о современной журналистике. Скриншот прямого эфира с сайта marathon.znanierussia.ru

Встреча с известным журналистом прошла в формате открытого диалога, Маргарита Симоньян отвечала на вопросы из зала, делилась личным опытом работы, высказывала мнение о современной журналистике. Напомним, ранее на онлайн-марафоне также выступали телеведущие Владимир Познер и Владимир Соловьев, их эфиры и выступления других спикеров сейчас можно посмотреть в записи в группе Российское общество «Знание» "ВКонтакте".

Мэр Москвы, а когда-то губернатор Тюменской области Сергей Собянин на форуме "Новое знание" рассказал мерах карантина в столице, которые применили в пандемию. Скриншот прямого эфира с сайта marathon.znanierussia.ru

Глава банка «Сбер» Герман Греф на сегодняшнем выступлении посоветовал студентам и школьникам интересоваться современными технологиями, чтобы прогресс человечества продолжался. А для успеха в этой сфере нужны обширные знания.

Отметим, за три дня форума в прямом эфире выступили не только известные журналисты, культурные деятели, бизнесмены, но и российские политики. Так, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, как Олимпийские игры в Сочи повлияли на систему государственного управления.

Накануне на онлайн-марафоне выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Скриншот прямого эфира с сайта marathon.znanierussia.ru

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о международной политике, присутствии России в мировой повестке и об отношениях с НАТО. О науке и технологиях в бизнесе расскажет управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян.

Также 22 мая выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, он вышел в прямой эфир марафона «Новое знание» по видеосвязи из зала нового Координационного центра правительства РФ. Премьер-министр России заявил, что информация является «новой нефтью» XXI века.

«Данные – это новая нефть, платина, золото XXI века. И данные могут как быть источником пополнения и заработков ваших, так и разрушать, – сказал Мишустин. – Важно уметь выбирать те источники, которым можно доверять, чтобы это не отрывало от реального мира. Пожалуйста, будьте внимательны. От качества информации зависит эффективность решений, которые вы будете принимать».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вышел в прямой эфир марафона «Новое знание» по видеосвязи из зала нового Координационного центра правительства РФ. Скриншот прямого эфира с сайта marathon.znanierussia.ru

Премьер назвал общество «Знание» ресурсом, который поможет получить подлинные знания, необходимые для самореализации в жизни. Премьер пожелал участникам марафона не бояться нового и добиваться успеха. «Верьте в себя и свои возможности, мечтайте, придумывайте и воплощайте в жизнь свои самые смелые идеи. Дороги перед вами открыты», – заверил глава правительства.

Президент России Владимир Путин выступил на марафоне «Новое знание» с напутственной речью. Он назвал общество «Знание» - настоящим флагманом массового просвещения. Глава страны подчеркнул важность наставничества. Он уверен, что общество «Знание» поможет каждому раскрыть свои возможности и таланты, реализовать себя в этом мире.

Онлайн-марафон «Новое знание» продолжается в прямом эфире. В заключительный день форума, 22 мая, к московским студиям присоединились семь площадок из других регионов страны: подключились Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток. Каждый город представляет свое направление просветительской деятельности, подробности на сайте marathon.znanierussia.ru/#schedule.

Онлайн-марафон "Новое знание" прошел на площадках восьми городов России. Скриншот с сайта marathon.znanierussia.ru

Из студии «Новое знание» в формате открытого диалога со зрителями будет общаться пианист, народный артист РФ Денис Мацуев, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров даст мастер-класс «Мои уроки спорта».

Просветительский марафон «Новое знание» к 16:00 по московскому времени посмотрели уже более 20 миллионов раз, сообщил журналистам первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко: «У нас более 20 млн просмотров. И это явно не конец – еще несколько часов осталось».

«Новое Знание» – первое масштабное мероприятие Российского общества «Знание» в рамках его полной «перезагрузки», объявленной по инициативе президента страны. Трансляции дискуссий, мастер-классов, выступлений ярких спикеров доступны на сайте marathon.znanierussia.ru.

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ:

Запись первого дня марафона - https://vk.com/video-135454514_456239486

Запись второго дня марафона - https://vk.com/video-135454514_456239489

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменцы заинтересовались марафоном «Новое знание» после анонса выступления Илона Маска

Илон Маск цитировал Циолковского и сообщил, что восхищен изобретениями России (подробнее)