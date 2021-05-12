КПП и противотаранные устройства. Как защитят тюменских школьников после трагедии в Казани

Как защитят тюменских школьников после трагедии в Казани. Скриншот из видео.

Начальник отдела департамента образования администрации города Тюмени Анатолий Иванов рассказал, как защитят учащихся после трагедии в Казани. В интервью образовательному каналу он заявил, что у входа в школы появятся контрольно-пропускные пункты.

– На входе в каждое образовательное учреждение организован физический пост охраны. В школах несут службу сотрудники частных охранных предприятий, все они проходят спецподготовку. В каждой школе на посту охраны и у ответственного за антитеррористическую защищенность лица есть кнопка экстренного реагирования. Сигнал с них выведен на пост Росгвардии. Если нажать на кнопку, наряд незамедлительно приедет. Естественно, на посту охраны имеется телефонная связь – можно позвонить на номер 112 и сообщить о происшествии. Практически во всех образовательных учреждения установлены рамки металлодетекторов. В прошлом году в тех школах, где есть такая физическая возможность, установили средство контроля управления доступом, – рассказал Иванов.

По его словам, также везде установлены и системы видеонаблюдения – как внутри, так и снаружи. Камер достаточно (порядка 4 500), есть серверы для хранения видеоинформации в течение месяца, как регламентирует законодательство. В этом году планируется установка средств контроля управлением доступом там, где в прошлом году они не были установлены. Кроме того, предусмотрены средства на устройство контрольно-пропускных пунктов на территорию образовательных учреждений первой категории. Перед въездом также установят противотаранные устройства.

– В этом году планируем выполнить мероприятия по устройству систем оповещения внутри школы в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Руководителям всех образовательных учреждений города даны рекомендации об усилении антитеррористической защищенности, о проведении инструктажей с сотрудниками. Усилен контроль за пропускным режимом, чтобы не допустить на территорию посторонний транспорт, – резюмировал начальник отдела департамента образования.

Ранее «Комсомольская правда» – Казань» писала, что сотрудники полиции установили личность стрелка, устроившего нападение на казанскую гимназию № 175 на улице Файзи. Молодой человек, сам в прошлом ученик этой школы, теперь учится в университете ТИСБИ на айтишника на четвертом курсе. Задержанного зовут Ильназ Галявиев, ему 19 лет.

Обычное школьное утро после затяжных майских праздников обернулось настоящим ужасом для Казани. Двое парней забежали в здание гимназии № 175 и открыли стрельбу, после чего подорвали СВУ. По последним данным пресс-службы президента Татарстана, погибли 8 человек – это дети и учитель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени почтили память жертв казанского стрелка

На нулевом километре на Цветном бульваре установлен стихийный мемориал (подробнее)