В Тюмени почтили память жертв казанского стрелка. Фото - ТРО "Молодой гвардии".

В Тюмени почтили память жертв, которые погибли в Казани от рук 19-летнего стрелка. На нулевом километре на Цветном бульваре накануне, 11 мая (в день трагедии), был установлен стихийный мемориал.

– Что бы ни происходило в мире, нужно держаться вместе. Всем людям, всем городам, всей стране, – отметили в тюменском региональном отделении «Молодой гвардии». Как раз члены этой молодежной общественно-политической организации и устроили акцию.

Фото - ТРО "Молодой гвардии".

Пришедшие на Цветной бульвар горожане зажгли свечи, выложив их в виде надписи: «Казань», а рядом положили мягкие детские игрушки.

Фото - ТРО "Молодой гвардии".

Траурная табличка, свечи и игрушки останутся у памятника до конца недели. В социальных сетях пользователи так же высказывают слова соболезнования близким погибших, публикуя посты с хэштегом #казаньмыстобой.

Ранее «Комсомольская правда» – Казань» писала, что сотрудники полиции установили личность стрелка, устроившего нападение на казанскую гимназию № 175 на улице Файзи. Молодой человек, сам в прошлом ученик этой школы, теперь учится в университете ТИСБИ на айтишника на четвертом курсе. Задержанного зовут Ильназ Галявиев, ему 19 лет.

Так, обычное школьное утро после затяжных майских праздников обернулось настоящим ужасом для Казани. Двое парней забежали в здание гимназии № 175 и открыли стрельбу, после чего подорвали СВУ. По последним данным пресс-службы президента Татарстана, погибли 8 человек – это дети и учитель. Нападавший задержан. Сегодня, 12 мая, в Татарстане объявлен днем траура.

Напомним, в 2018 году похожая трагедия произошла в Керчи – стрелок ворвался в здание колледжа и открыл беспорядочную стрельбу, погиб 21 человек. Потому керчане выразил особые соболезнования жителям Казани: представители администрации города оборудовали мемориал на площади Ленина.

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