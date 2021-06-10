В Тюменской области ребенку-инвалиду подарили на День защиты детей пакет, тарелку и кусок мыла

Подарок для ребенка-инвалида. Фото: Ирина Романовская

Мода на оригинальные подарки в Тюменской области не проходит. В конце прошлого года чиновники Югры подарили детям на Новый год просроченные конфеты, в этом году на День Победы 94-летнему ветерану из Абатского района подарили «деревянный» пряник, пришла очередь детей-инвалидов.

А дело было так: на День защиты детей ребенку с ограниченными возможностями из Аромашевского района преподнесли в подарок… пакет, тарелку и кусок мыла. Такой царский подарок вручили мальчику специалисты комплексного центра социального обслуживания населения (коротко КЦСОН).

- Ребенок был «безумно рад» такому подарку и передал благодарность всему коллективу этого заведения, - пишет в местных пабликах возмущенная мама Ирина Романовская. – И да, я в состоянии обеспечить своего ребенка, подарок вернула назад. Что должно быть в голове у тех, кто закупил такие подарки? Не надо мне ничего, но смотрю на такой подарок и хочется бросить в лицо тем, кто это придумал. Просто позорище!

По словам Ирины, это даже не тот случай, когда говорят: «Не нравится - раздай нуждающимся» и не тот случай «на сколько хватило денег».

- Можно было бы купить, например, цветные карандаши. Дешево, но было реально полезно для ребенка, - заключила женщина.

Тарелка, пакет и кусок мыла для ребенка-инвалида. Фото: Ирина Романовская

В администрации Аромашевского района рассказали, что местный центр соцобслуживания провел мероприятие для детей-инвалидов ко Дню защиты детей. После того, как все закончилось, ребята получили тарелки и мыло, предоставленные местным отделением Всероссийского общества инвалидов.

- Подарки формировались с учетом мнения родительского актива, собрать набор посуды (так как ранее дарились кружки) и с учетом различных заболеваний детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с заболеванием глазного яблока, синдромом Дауна, ДЦП, сахарным диабетом). Детям, которые не смогли участвовать в мероприятии, подарки направили через участковых специалистов по социальной работе МАУК «Аромашевский КЦСОН».

В департаменте социального развития Тюменской области об инциденте знают. Однако отмечают, что ко Дню защиты детей через органы соцзащиты населения детям-инвалидам подарки не дарили.

- На областном уровне через органы социальной защиты населения предоставление в качестве подарков детям с инвалидностью средств гигиены не предусмотрено. Вместе с тем, на муниципальном уровне за счет средств благотворителей и с учетом пожеланий самих родителей, как, в данном случае, в Аромашевском районе, специалисты комплексных центров могут проводить различные акции, - заключили в ведомстве.

В социальных сетях раскритиковали аромашевский центр за презенты, съязвив, что для полного комплекта не хватает лишь веревки.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что в Кирове отличников, которые одержали победу во всероссийской школьной олимпиаде, наградили майонезом и кетчупом. По словам представителя благотворительного фонда, инициатива сделать детям такой подарок принадлежала волонтерам.