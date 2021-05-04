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Общество4 мая 2021 14:08

Под Тюменью 94-летнему ветерану подарили на 9 Мая «деревянный» пряник, который можно разломить лишь ударом об стол

Производитель считает, что он «пролежал некоторое время без упаковки»
Алексей КОСЕНЧУКАлексей КОСЕНЧУК
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Пряник невозможно ни разрезать, ни разломать

Пряник невозможно ни разрезать, ни разломать

Весьма необычный сладкий «подарок» получил в честь приближающегося Дня Победы 94-летний пенсионер из Абатского района, что в Тюменской области. В продуктовом наборе, которые ежегодно дарят ветеранам, оказался «деревянный» пряник. Исконно русский десерт невозможно разрезать ножом, разломить руками, не говоря уж о том, чтобы его разгрызть.

Видео, которое сняли родственники дедушки, облетело соцсети и телеграм-каналы. На кадрах видно, как женщина тщетно пытается его раскрошить.

– Называется этот пряник «Сибирское лукошко». По всей вероятности, сделан был на заказ, потому что на нем есть ленточка к 9 Мая – говорит женщина. – Дата изготовления – 20 марта 2021 года и расфасован в тот же день. Но, судя по всему, этот пряник пролежал не одно десятилетие. Кажется, там допустили ошибку: не в 2021, а в 1921 году.

Тот самый пряник

Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

В департаменте социального развития Тюменской области о «свежем» подарке уже знают. По данным властей, презенты по месту жительства вручали специалисты социальных служб, администраций муниципальных образований, сельских поселений с привлечением волонтеров.

– Более 6,3 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны перед Днем Победы получили поздравительную открытку от губернатора Александра Моора и подарочный набор продуктов тюменских производителей. Состав продуктового набора каждый год формируется с учетом пожеланий самих ветеранов и согласовывается областным советом ветеранов войны и труда, – сообщили в ведомстве.

Все продукты, в том числе и пряники, ветераны получили в апреле 2021 года. Отмечается, что пряники ишимского производителя дарили и в прошлом году и никаких нареканий со стороны ветеранов и их родных не поступало.

Такие продуктовые наборы дарят ветеранам

Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Знает о ситуации и индивидуальный предприниматель, производитель пряников Владимир Лукошкин. По его словам, сладости для ветеранов на его предприятии готовят не первый год. А то, что попало в продуктовую корзину, – пряник из «эксклюзивной партии».

– Обычно пряники мягкие, но не нужно забывать, что это не бисквит, – говорит Владимир Лукошкин. – Каждую сладость мы кладем в герметичную упаковку, а затем в коробку. По моему мнению, пряник пролежал некоторое время без упаковки, вот и результат. Я уважаю ветеранов, у меня тоже отец воевал. Так что готов приехать в гости к людям, которые сняли видео.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что чиновники подарили одаренным детям к Новому году просроченные конфеты. Казалось бы, всем хорошо: ребята получат конфеты и шоколадки, а мэрия заработает себе «плюсик» к карме. Но не тут-то было… Оказалось, что все 300 наборов, которые мэрия закупила для ребят, оказались просроченными аж на год.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ