Жители Тюменской области за год получили более 15 тысяч льготных ипотек

Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по выдаче разрешений на строительство. Фото: Главное управление строительства Тюменской области

За год действия федеральной программы льготной ипотеки под 6,5%, с апреля 2020 года по апрель 2021 года, в Тюменской области было выдано 15 035 льготных ипотечных кредитов. Всего в Уральском федеральном округе выдали 44 050 льготных ипотек.

Об этом «Комсомольской правде» – Тюмень» сообщил Центр управления регионом Тюменской области со ссылкой на данные правительства РФ. Программа субсидирования ипотеки на новостройки была запущена по поручению президента России Владимира Путина в апреле 2020 года с целью поддержки строительной отрасли и доступности жилья на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на своей личной странице в Instagram пояснил, что программа льготной ипотеки призвана поддержать строительную отрасль, повысить доступность жилья за счет низкой ставки и улучшить жилищные условия россиян.

«Сейчас можно сказать, что программа оказалась крайне востребованной. За год банки выдали почти 450 тысяч кредитов на 1,337 трлн рублей. Согласно данным ДОМ.РФ, средняя площадь жилья, купленного по льготной ипотеке, составляет около 50 кв. м», – заявил Марат Хуснуллин.

Программа обеспечила рост объемов нового строительства на рынке жилья: по сообщению Минстроя России, за первый квартал 2021 года в стране выданы разрешения на строительство 7,2 млн кв. м жилья, это на 54% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Больше всего новых разрешений на строительство жилой недвижимости выдали Москва, Ростовская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Тюменская область, Республика Башкортостан, Приморский край, Ленинградская область, ХМАО-Югра, Санкт-Петербург. Таким образом, Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по выдаче разрешений на строительство.

Главное управление строительства Тюменской области поясняет, что по состоянию на 12 апреля 2021 года в Тюменской области выдано уже 49 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью жилья 380,436 тыс. кв. м. Для сравнения: за весь 2020 год было выдано 123 разрешения на строительство.

По словам начальника Главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, позитивная динамика в выдаче разрешений на строительство свидетельствует о стабилизации ситуации в строительном секторе экономики Тюменской области после вызовов 2020 года. Он также отметил, что госпрограмма льготной ипотеки стала большим подспорьем для строителей Тюменской области. Павел Перевалов привел в пример цифры: всего за период действия программы льготной ипотеки тюменцам выдали льготных кредитов на сумму более 35 млрд рублей.

А ЕЩЁ…

По данным Управления Росреестра по Тюменской области, по федеральному проекту «Ипотека» национального проекта «Жилье и городская среда» к 31 декабря 2022 года запланировано, что процент ипотечных сделок в электронном формате должен составить 20%. Но уже по итогам первого квартала 2021 года доля электронной регистрации ипотеки в Тюменской области составила 45,2%. Количество потребителей услуг по электронной регистрации прав на недвижимость растет, отмечает ведомство.

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