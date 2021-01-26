В Тюмени выдали более 11 тысяч льготных ипотечных кредитов. Фото - admtyumen.ru.

В Тюмени в 2020 году выдали 11 тысяч 560 льготных ипотечных кредитов на сумму 30,34 миллиарда рублей. Ставка была равно 6,5%.

– Динамика ипотечного кредитования оставалась на протяжении всего прошлого года положительной. Количество и объем выданных кредитов превышают аналогичный период прошлого года. Так, на 1 декабря 2020 года выдано 22 495 кредитов на сумму свыше 50 миллиардов рублей, это на 32 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было выдано 17 027 кредитов на общую сумму 34,723 миллиарда рублей, – сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что в 2020 году правительство России и региона оказали хорошую поддержку строительной отрасли. Это и продление сроков действия документов в сфере строительства, заморозка финансовых санкций по ДДУ, снижение надзорной нагрузки, отсрочка по налогам для строительных организаций. Самая существенная поддержка – это субсидирование ипотеки.