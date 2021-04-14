«Теперь вместе пойдем на поправку»: врач из Ишима сразу после собственной операции спасла мужчину с инфарктом

Врач из Ишима сразу после операции спасла мужчину с инфарктом (Ольга Трощагина на фото слева).

Удивительная история произошла в ишимской больнице. Специалист по эндоваскулярным методам диагностики и лечению Ольга Трощагина, которой самой буквально несколько часов назад сделали операцию, спасла пациента. Доктора экстренно оперировали в полночь, а 58-летнего мужчину с инфарктом доставили в пять часов утра. Медлить было нельзя: состояние горожанина ухудшалось с каждой минутой, он находился в состоянии кардиогенного шока.

По словам врачей, догоспитальный тромболизис, который провели ишимцу врачи скорой помощи, не дал нужного эффекта. У пациента на момент поступления в отделение кардиологии артериальное давление было 80 на 50, и оно продолжало снижаться. Медикам пришлось обращаться за помощью к Ольге Владимировне. Дело в том, что больше оперировать больного было некому: второй хирург был в отпуске и находился за пределами города, при всем желании он не мог быстро приехать в больницу. Трощагина, которой несколько часов назад самой вырезали аппендицит, поднялась в отделение кардиологии, осмотрела больного и распорядилась готовить операционную.

– Видя, что человек в критическом состоянии, я не могла поступить по-другому. Мне ведь не нужно прыгать в операционной, я могу спокойно ходить, могу стоять, значит, могу и помочь человеку. Он ведь чей-то сын, отец, брат. Не считаю, что совершила что-то героическое. Рада, что спасла еще одному человеку жизнь. Его состояние стабилизировалось, а это главное. Мы теперь вместе пойдем на поправку, – передает слова ответственного доктора департамент здравоохранения Тюменской области.

Операционная медицинская сестра Елена Владимировна Захлевных, которая работала вместе с Ольгой Владимировной тем утром в операционной, больше всего переживала за то, что ее коллеге, очень хрупкой девушке, предстоит провести длительное время в свинцовой защите – без нее операции под рентген-контролем не проводятся.

– Рентгенозащитная одежда весит килограммов десять, я очень переживала, как Ольга Владимировна выстоит, ведь после ее собственной операции прошло всего семь часов. Она справилась! Я восхищаюсь ее стойкостью, профессионализмом, любовью к пациентам и своему делу. Горжусь тем, что работаю с ней в одной команде, – поделилась медсестра.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени врачи ОКБ № 2 за короткий срок поставили на ноги мотоциклиста, получившего тяжелые травмы в ДТП. Дорожный инцидент произошел летом 2020 года. Мужчину доставили в приемное отделение в очень тяжёлом состоянии, практически без признаков жизни. Он на ходу врезался в авто на своем железном коне.

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