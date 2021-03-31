В Тюмени за короткий срок поставили на ноги мотоциклиста, получившего тяжелые травмы в ДТП. Фото - Ирина Ющенко.

В Тюмени врачи ОКБ№2 за короткий срок поставили на ноги мотоциклиста, получившего тяжелые травмы в ДТП. Дорожный инцидент произошел летом 2020 года. Мужчину доставили в приемное отделение в очень тяжёлом состоянии, практически без признаков жизни. Он на ходу врезался в авто на своем железном коне.

В приемном отделении пациента спасала мультидисциплинарная бригада: травматолог, нейрохирург, хирург, уролог и анестезиолог-реаниматолог. Сразу при поступлении больному провели компьютерную томограмму в режиме «политравмы».

– Такой способ диагностики позволяет максимально быстро «просканировать» всё тело человека и выявить всё повреждения – как костных структур, так и мягких тканей. Благодаря таким данным врачи могут быстрее начать лечение, а значит – увеличить шанс больного выжить. Мотоциклисту ещё в приёмном отделении оперативно провели ряд жизнеспасающих операций, в том числе по фиксации переломов, после чего госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации, – рассказала пресс-секретарь медучреждения Ирина Ющенко.

Врачи выходили его, и спустя две недели пациента перевели в профильное отделение стационара. Травматологи смогли провести окончательный остеосинтез костей таза, сопоставив костные отломки при помощи фиксирующих конструкций. Без этой сложнейшей операции мужчина мог остаться лежачим на всю жизнь. Однако благодаря профессионализму специалистов он уже через две недели был дома.