В Тюмени живодеры накормили трехмесячного щенка колбасой с гвоздями, болтами и саморезами

Фото: скриншот видео

Ужасающая своим цинизмом история с бездомным песиком произошла в Заречном микрорайоне Тюмени. Неизвестные изверги-живодеры накормили щенка колбасой, напичканной гвоздями, саморезами и болтами. Когда волонтеры обнаружили малыша, он лежал без движения - у него была порвана связка на лапке. Неравнодушные люди подобрали щенка и отвезли его в ветеринарную клинику «Клевер». Если бы прохожие вовремя не обнаружили малышку, то животное умерло мучительной смертью.

Фото: скриншот Instagram

Информацию о случившемся опубликовала волонтер Алеся Клочко. Девушка поделилась в своем Instagram видео и фотографиями несчастного животного.

- У щеночка началась операция. Будут резать желудок и кишечник. Дай Бог чтобы она выжила, - поделилась заплаканная Алеся.

Фото: скриншот Instagram

По словам Алеси, тремесячного щенка-девочку назвали Нэнси. Породу пока не установили, но известно, что собачка - с примесью алабая. Тьфу-тьфу, если она поправится, вырастет крупной. После операции Нэнси будет находиться под капельницей, пока не улучшится состояние слизистой желудка. Если бы прохожие вовремя не обнаружили щенка, то животное умерло мучительной смертью.

Несмотря на то, что операция уже сделана, волонтеры собирают средства на восстановление здоровья измученного животного. Денежный сбор открыт на имя Алеси Леонидовны Д. 4276 6707 3107 1428. На сегодняшний день, благодаря неравнодушным тюменцам, удалось оплатить операцию, стоимость которой составила 17 033 рубля.

Фото: скриншот Instagram

Помимо помощи животному, волонтеры обратились в правоохранительные органы и написали заявление.

К сожалению, это не первый случай преступного обращения с животными в Тюмени. Напомним, что не так давно, 7 марта, во дворе дома №60 по улице Харьковской обиженная женщина перерезала своей собаке горло и выкинула её умирать на улицу.