«Гаражная амнистия» в Тюменской области: законодатели упростили оформление права собственности на гараж

«Гаражную амнистию» поддержали 55 регионов страны. В России примерно 3,5 миллиона гаражей, требующих оформления в собственность. Фото: pixabay.com

В России упрощается оформление права собственности на индивидуальные гаражи и участки под ними. Законопроект «Единой России» о «гаражной амнистии» накануне утвердила Госдума, закон вступил в силу 1 сентября 2021 года.

По закону хозяин гаража сможет бесплатно получить участок, на котором расположен объект. Основанием тому послужат документы, свидетельствующие, что владелец гаража получил его от организации либо органом власти или если гараж и земельный участок ему предоставил гаражный кооператив.

– Амнистия будет действовать для гаражей, возведенных до 30 декабря 2004 года, то есть до даты вступления в силу Градостроительного кодекса, – отметили в департаменте имущественных отношений Тюменской области.

Как пояснил заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников, иными словами закон о «гаражной амнистии» предполагает предоставление гражданам возможности бесплатно оформить в собственность земельные участки под гаражами.

– Речь идет о капитальных гаражах, у которых есть фундамент и стены. Они должны быть одноэтажными, без жилых помещений, могут входить в состав гаражно-строительных кооперативов или быть отдельно стоящими постройками, находиться в государственной или муниципальной собственности и построены до 30 декабря 2004 года, то есть до даты вступления в силу Градостроительного кодекса. Под действие закона не подпадают «ракушки», самострои и подземные гаражи в жилых и деловых комплексах, – сообщил Санников.

Отметим, что «гаражную амнистию» тюменские эксперты обсуждали осенью 2020 года, чтобы разъяснить значимость нового законопроекта населению. По предварительным подсчетам Росреестра, в России примерно 3,5 миллиона гаражей, требующих оформления в собственность. Специалисты пришли к выводу: закон упростит процедуру регистрации, что позитивно скажется на легализации построек законными владельцами.

Заявления от владельцев будут принимать с 1 сентября в МФЦ «Мои документы», органах местного самоуправления, а также в электронном виде на портале «Госуслуги». После этого заявление на регистрацию и участка, и гаража направят в Росреестр.

Дополним, вопрос оформления гаражей и земли под ними в собственность беспокоил региональные власти и жителей России. В сентябре председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил фракции партии «Единая Россия» в Госдуме рассмотреть и принять этот законопроект в приоритетном порядке. После этого был подготовлен проект «гаражной амнистии». Инициативу поддержали в 55 регионах, 16 декабря его внесли в Госдуму. В марте 2021 года парламентарии приняли закон. «Гаражная амнистия» заработает с 1 сентября 2021 года и продлится пять лет – региональным властям дали время, чтобы привести свое законодательство в соответствии с федеральным.

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