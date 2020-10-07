«Гаражная амнистия» и электронные услуги: тюменский Росреестр рассказал о планах работы

По подсчетам Росреестра около 3,5 млн россиян нуждаются в «гаражной амнистии». Фото: Ирина Ромашкина

За время самоизоляции региональный Росреестр прирос по количеству принятых заявлений в электронном виде на 48% (данные взяты за восемь месяцев 2020 года). А если рассмотреть частности, то за девять месяцев этого года специалисты приняли в электронном виде более 38% заявлений на регистрацию ипотеки и более 70% заявлений – на регистрацию договоров долевого участия. Об этом представители ведомства рассказали на пресс-конференции управления Росреестра по Тюменской области сегодня, 7 октября.

По словам руководителя областного управления Владимира Кораблёва, Росреестром созданы все условия для качественного получения государственных услуг. Он обратил внимание, что необходимо шагать в ногу со временем – переходить к предоставлению услуг в электронном виде, с помощью Интернета. Ведь это ускоряет взаимодействие с получателем услуг и к тому же задает прозрачность всех действий.

Кстати, в период действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, предоставление услуг управлением не прекращалось, работа шла в штатном режиме. Как не странно это наблюдать, но пандемия способствовала тому, что даже «староверы», не желавшие подавать заявления в Росреестр в электронном виде, все же пришли к этому.

– Наша служба – наиболее социально ориентированная. Мы активно продолжаем развивать электронный сервис. В условиях пандемии – это удобно, – отметил Кораблёв.

Он дополнил, что в планах регионального ведомства к концу года прирасти до 80% предоставления электронных услуг. Скорость работы тоже увеличится, пообещал руководитель регионального управления. Так, если сегодня электронная регистрация осуществляется в течение трех дней, то этот срок планируют сократить до одного дня.

Владимир Кораблёв напомнил, что Росреестр вышел из юрисдикции Минэкономразвития: теперь ведомство подчиняется непосредственно федеральному правительству. При этом сегодня специалисты обоих ведомств ведут совместную работу над законопроектом под названием «гаражная амнистия». Ранее в стране утвердили и сегодня предоставляются услуги по «дачной» и «лесной амнистиям», теперь дошла очередь до гаражей.

– У многих имеются гаражи давнишней постройки, которые требуют оформления. По предварительным подсчетам Росреестра в России примерно 3,5 млн таких гаражей. Такая процедура очень длительная. Законопроект призван ее упростить, – отметил Кораблёв.

Законопроект о «гаражной амнистии» планируют принять к 2021 году. С его помощью россияне при содействии органов власти и местного самоуправления смогут оформить права на землю и гаражи. Подробнее о новом разрабатываемом законе рассказал заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко.

– Во-первых, предлагается определить, что же такое гараж? У нас есть – основательно построенное сооружение, где мы ставим машину. И есть так называемые «ракушки». Есть ли разница между ними? Нужно или нет оформлять права на них? На это закон тоже даст ответы. Будут понятия «индивидуальный гараж», «некапитальный гараж» (как раз то, что можно размещать в упрощенном порядке, уведомляя муниципалитет об этом), «гаражный кооператив» и так далее. В последующем определяется, какой набор документов понадобится, чтобы оформить права собственности, – пояснил тонкости Ткаченко.

Таких нюансов еще будет много, как раз над ними сегодня работают специалисты, заверили представители Росреестра. Что такое «гаражная амнистия», как скоро законопроект вступит в силу и другие нюансы о нововведениях Росреестра читайте в «Комсомолке».

Зарегистрировать недвижимость через Росреестр в электронном виде можно в течение трех дней, а по заявлениям нотариуса за один день. Фото: Ирина Ромашкина

КОНКРЕТНО

Дополним, на пресс-конференции специалисты регионального Росреестра озвучили статистику за 2020 год. В Росреестр поступило за восемь месяцев 1 384 846 заявлений, это на 16,3% больше, чем в прошлом году. За это время зарегистрировано 6 041 договор участия в долевом строительстве и 42 338 ипотек. В среднем в день сотрудники ведомства отрабатывают 2 289 учетно-регистрационных действий.

КСТАТИ

Средний срок регистрации прав собственности составляет шесть рабочих дней, по закону это должны делать в течение недели, через МФЦ документы оформляют за девять дней. Если речь идет о кадастровом учете, то специалистам Росреестра потребуется два дня, чтобы внести данные (по закону – пять дней, через МФЦ – неделя). Если же потребовались одновременно обе процедуры, то специалисты Росреестра эту услугу завершат в течение недели (по закону – десять дней, через МФЦ – 12 дней).

Зарегистрировать недвижимость через Росреестр в электронном виде можно в течение трех дней, а по заявлениям нотариуса за один день.