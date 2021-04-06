«Не суйтесь в эти Бермуды!»: на тюменской Лесобазе в огромной луже застревают машины

На тюменской Лесобазе в огромной луже застревают машины. Фото - "Подслушано на Лесобазе" в ВК.

В Тюмени в районе Лесобазы с началом весны вернулись старые проблемы, которые никак не решаются уже несколько лет. Дело в том, что у дома № 11 на улице Вересковой снова образовалась огромная лужа, в которой застревают машины. Местные жители выложили в социальные сети фотографии с места событий.

«Теперь лодку покупать надо!», «Каждый год одно и то же…», «Пару раз спасал утопающих. Семь лет там рядом жил, проблемы остались! Не суйтесь в эти Бермуды!», «Да тут всегда болото было, ещё карасиков там ловил», – такие комментарии появились под постом в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

На фотографии, прикрепленной к сообщению, видно, как сразу несколько машин застряли в огромной луже размером с половину двора. «Я сегодня видела, как здесь «Газель» застряла! Карл, «ГАЗЕЛЬ»! Так что пусть легковушки не надеются на чудо», – пишет еще одна жительница этой части города.

Один из горожан всерьез предложил привезти пару КамАЗов песка и даже спросил адрес, однако ему лишь ответили: «Песок смоет и размоет, там щебнем нужно отсыпать и пару плит, которые торчат, выдернуть и убрать».

«Сколько лет этот пустырь невостребованный стоит, хотя бы временную дорогу отсыпали для автомобилистов, дворы бы от транспортного потока частично разгрузили», – переживают жители областной столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменцы жалуются на затопленные дворы

Пешком не пройти, легковые автомобили по середину двери в воде (подробнее)