В Тобольске мужчина после ссоры с женой облил себя бензином

По предварительным данным, причиной произошедшего стал семейно-бытовой конфликт. Фото: Мария Толстихина

Сегодня, 5 апреля, в Тобольске на улице Алябьева горожане ужаснулись от увиденного. Местный житель демонстративно облил себя бензином, после чего стал угрожать прохожим, что применит огонь.

Успокоить мужчину удалось лишь полицейским, которые незамедлительно выехали на место происшествия. Также туда подъехали служба МЧС и скорая медицинская помощь. Совместными усилиями тоболяка все же удалось успокоить.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о том, что в одном из частных домов на улице Алябьева мужчина угрожает нанести себе вред общественно опасным способом. На место выехали сотрудники полиции и представители других силовых ведомств.

В результате переговоров мужчину удалось отговорить от необдуманного поступка. В настоящее время он передан медицинским работникам. По предварительным данным, причиной произошедшего стал семейно-бытовой конфликт, добавили в ведомстве.

Со слов очевидцев, во время попыток совершить необдуманные действия мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

– Вероятнее всего, что он поругался с женой и таким образом хотел привлечь внимание, – считают горожане, ставшие свидетелями произошедшего.