В Тюмени трактор разгоняет лужи: так коммунальщики убирают дорогу в Антипино

Видео зафиксировал Центр управления регионом Тюменской области. Фото из группы "ЧС Тюмень" в соцсети "ВКонтакте"

Могучий трактор на скорости проезжает по улице и сгребает с асфальта не снег, а воду. Такую уборку территории запечатлел неравнодушный житель микрорайона Антипино в Тюмени. Он опубликовал впечатляющее видео в популярном городском сообществе в соцсети. Так для тюменских коммунальных служб началась весенняя пора откачки воды со дворов.

– Антипино. Разгоняют лужу – отсутствует система водоотведения, а за забором на тротуаре через полтора метра от лужи люк, – пожаловался автор видео в публикации.

Видео, как и просьбу решить проблему, зафиксировал Центр управления регионом Тюменской области. Специалисты передали информацию в работу местной управе, чтобы коммунальщики провели обследование и приняли соответствующие меры. К решению проблемы подключилась администрация Тюмени: в короткое время на пересечении ул. Антипинская и переулка Добрый, где снималось видео, откачали воду. Кроме того, жители получили ответ на вопрос, почему у них нет ливневой канализации.

– Обустроить данный участок ливневой канализацией не представляется возможным по причине отсутствия централизованного коллектора. В случае повторного подтопления будут выполнены мероприятия по откачке воды с проезжей части на вышеуказанном участке улично-дорожной сети, – пообещали специалисты.

Фото: администрация Тюмени

Фото: администрация Тюмени

Центр управления регионом Тюменской области отмечает, что из-за потепления жители стали чаще обращаться с сезонной проблемой – откачка луж. Например, одну такую жалобу ЦУР зафиксировал в соцсетях в комментариях под постом: тюменец сетовал на неубранные сугробы в центре областной столицы, снег тает, и лужи становятся непроходимыми.

Специалисты ЦУР связались с автором, уточнили адрес. Оказалось, проблемная зона находится в частном секторе, в районе Старой Зареки около моста Влюбленных. Эта информация была передана администрации Тюмени. Спустя пять дней городские власти опубликовали фотографии работающего на территории трактора и ответ автору обращения. Ему пояснили, что подрядные организации откачивают воду в местах, где отсутствует централизованная ливневая канализация. Кроме того, работники вывозят снег с подтопляемых территорий, очищают канавы и оголовки труб, убирают мусор, вытаявший из сугробов, словом, решают проблему комплексно.

– От тюменцев стало поступать больше обращений о подтопляемых территориях, чаще всего горожане обращают внимание власти на те места, где не предусмотрены ливневые канализации. Такие места в областной столице есть, они на контроле подрядных организаций, а благодаря сигналам от неравнодушных жителей, которые фиксируют сотрудники ЦУР, нам удается узнать о недобросовестной работе подрядчиков или же попросту о их неспешности в решении проблем, – пояснил руководитель ЦУР Тюменской области Роман Рзаев. – Отмечу, что городская администрация давно ведет работу с обращениями граждан как в соцсетях, так и через портал «Тюмень – наш дом», где жители могут подать жалобу по разным категориям: сосульки на крыше, складирование снега, содержание дворовой территории и многое другое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюменской области создан Центр управления регионом

В его задачи входит объединение лучших практик обратной связи (подробнее)