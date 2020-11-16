Фото: Оперштаб Тюменской области

В Тюменской области создан Центр управления регионом, который поднимает на новый качественный уровень системную работу с обращениями граждан. Наш регион первый из субъектов УФО выполнил поручение президента РФ Владимира Путина, который призвал создать Центр управления регионом в каждом субъекте страны.

Как отметил на церемонии открытия вице-губернатор Сергей Сарычев, открытие ЦРУ – знаковое событие не только для органов власти, но и для всех жителей Тюменской области.

- Это еще один этап в развитии взаимоотношений между властью, населением и гражданским обществом через современные каналы коммуникаций. Власть всегда должна слышать людей и в то же время уметь донести до них свою аргументированную позиции, - подчеркнул Сергей Сарычев.

В задачи Центра входит объединение лучших практик обратной связи, которая позволяет слышать и учитывать мнения и пожелания людей во всех сферах региональной жизни. Руководителем ЦУР Тюменской области назначен Роман Рзаев, который отметил, что в центре сформирована команда опытных специалистов.

В работе Центра управления регионом используется программа «Инцидент Менеджмент», которая создана для мониторинга обращений жителей в соцсетях. С её помощью в 2020 году активно решались проблемы людей в сферах здравоохранения, образования и благоустройства.

По словам первого заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы» (партнёра Тюменской области в создании ЦУР) Кирилла Истомина, Тюменская область – лидер по стране работы в Интернете.

- Среднее время ответа на обращения граждан с использованием этой системы составляет в Тюменской области 2 часа 09 минут. Это не только самое короткое время ответа в Уральском федеральном округе, но и один из лучших результатов в стране. Мы рассматриваем Тюмень как центр соответствующих компетенций для Урала и Западной Сибири, - подчеркнул он.