«По-хорошему, его нужно сносить»: в Тюмени экстренно закрывают детский сад

В Тюмени экстренно закрыли детский сад. Фото - dou151.ru.

В Тюмени экстренно закрыли детский сад. Об этом в социальных сетях на условиях анонимности сообщила одна из родительниц.

«Все уже привыкли, что школы, детсады и больницы объединяют в одно целое, что, к сожалению, приводит к ещё большему беспорядку. Начинает разваливаться все. Такая ситуация и произошла с садиком 151, корпус 3 (Утешево). В течение нескольких лет говорили, что сад закроют на ремонт, и все откладывали. В итоге экстренно закрывают со следующей недели. Спасибо департаменту, что предоставляет места детям в других садах», – рассказала в оной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте» местная жительница.

По словам горожанки, на вопрос: «Что с садиком», точного ответа дать никто не может: «Или они будут делать капитальный ремонт, или сносить его – не говорят. По-хорошему, его нужно сносить, но будут ли строить новый?»

«Сейчас семь групп, в каждой по 30-35 человек, будут распределены по всем ближайшим садам. Сколько еще малышей, которые не пошли, остается без садика? Ясельная группа была только в Утешево. Ждать ли нам отремонтированный сад или новый?», – задается вопросом женщина.

Другая родительница, которая прокомментировала пост, сообщила, цитата, «нам сказали, что сада вообще не будет, мы сейчас боремся, что если снесут старый, чтоб нам построили новый». Третий комментатор поведал: «У нас тоже так же было, мариновали почти два года, потом – бац! – и быстро закрываем, потому что сад почти разваливается. У нас был капремонт, год дети сидели дома, закрывались вообще на полгода по заявлению. Кто смог, тот возил в ближайшие села детей, но в основном дома все сидели. Сейчас открыли садик с ремонтом».

В пресс-службе администрации города Тюмени не заставили долго ждать с ответом. Оказывается, что по результатам инструментального обследования 3 корпуса детского сада № 151 в рамках мероприятий по разработке проектной документации на капитальный ремонт здания было принято решение о прекращении использования здания в образовательных целях.

– Объект будет законсервирован до принятия решения о целесообразности проведения капитального ремонта или сноса здания. В настоящее время ведется распределение детей в другие детские сады города, – отметили в ведомстве.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что о строительстве школ и детских садов в Тюменской области рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямого эфира на своих страничках в социальных сетях. По его словам, в правительстве осознанно передвинули строительство школ и садиков на более поздний срок, так как осенью 2020 года было сложно что-то прогнозировать.