Александр Моор рассказал, где в Тюменской области построят новые школы и детские сады Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

О строительстве школ и детских садах в Тюменской области сегодня, 16 марта, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямого эфира на своих страничках в социальных сетях. По его словам, в правительстве осознанно передвинули строительство школ и садиков на более поздний срок, так как осенью 2020 года было сложно что-то прогнозировать.

Однако сейчас эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизировалась, стоимость энергоресурсов, в том числе и нефти, вернулась на допандемийный уровень. Отсюда – основания для принятия решений «с осторожным оптимизмом».

– Когда в прошлом году принимали областной бюджет, мы исходили из консервативных подходов, и я считаю, что это было оправданно, – отметил Александр Моор. – Отвечая на ваши вопросы по поводу строительства детсадов и школ, я говорил, что необходимо завершить 2020 год, посмотреть исполнение областного бюджета в первые месяцы 2021 года и, исходя из оценки ситуации, принять решение.

Какие школы построят в Тюменской области:

– школу в Плеханова. Из бюджета Тюменской области выделены деньги на разработку проектной сметы и на строительство школы. Типовой проект – на 1,5 тысячи учебных мест;

– школу в микрорайоне Тура на 1,5 тысячи детей. Проект разработан, в 2021 году начнется строительство;

– школу в микрорайоне Новопатрушево на 1,2 тысячи мест. Проектная документация уже разработана, в 2021 году начнется строительство.

С учетом того, что будущие школы достаточно большие, и по нормативу их нужно построить за два года, перед Главным управлением строительства Тюменской области стоит задача до 1 сентября 2023 года закончить их строительство.

Также объявлен аукцион на строительство школы в поселке Богандинский Тюменского района на 360 учеников. Учитывая, что эта школа сравнительно небольшая, ГУС Тюменской области поставлена задача закончить строительство до 1 сентября 2022 года.

Отметим, что в 2021 году будут построены и введены в эксплуатацию 7 новых школ. Две из них появятся в Тюмени, на 1,2 тысячи мест каждая. Одна из них – в районе улиц Николая Зелинского и Дмитрия Менделеева, вторая – в районе ЖК «Звездный городок» (Мыс). А ещё школу на 360 учебных мест построят в селе Уват, на 60 мест – в деревне Хмелева Тобольского района.

Какие детские сады построят в Тюмени:

– самый большой детсад на 550 мест появится в микрорайоне Ямальский («Тюменская слобода»);

– на 318 мест – в районе Антипино;

– на 360 мест – в районе Березняки.

По плану завершение строительства намечено на 2023 год. Однако, учитывая использование типовых проектов, строительство и комплектацию детсадов планируется завершить к концу 2022 года. Напомним, что в 2021 году в Тюменской области введут в эксплуатацию 8 новых детских садов, 7 из них – в Тюмени.

– Эти решения приняты в текущих условиях. Дальше мы будем смотреть, как развивается наша экономика, как выполняются наши планы по доходам областного бюджета, чтобы принимать следующие решения, – заключил губернатор.