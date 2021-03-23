«Превращаем слова в звук»: тюменцы выпустили киберпанк 3D-аудиосериал на Литрес

Фото: команды SoundRise

Создатели 3D-аудиосериала из Тюмени, которые летом 2020 года выпустили аудиосериал «Война миров» по роману Герберта Уэллса, порадовали поклонников новым творением. На этот раз команда выпустила эксклюзивно для сервиса Литрес трехсерийный 3D-аудиосериал по собственному сценарию.

Проект назвали «20/80» – это 3D-аудиосериал в жанре киберпанк. Авторы гарантируют полное погружение при прослушивании. Адаптированный многоголосый 3D-спектакль помогали озвучивать актеры Тюменского драматического театра и другие актеры озвучки. Сценарий для 3D-аудиосериала писали Евгений Борисов и Дмитрий Копьев. По словам последнего, создатели не воздействуют на фантазию слушателя, а лишь превращают слова в звук.

– Мы очень бережно относимся к начальному облику произведения и лишь дополняем его. Если описаны джунгли, то и в сценарии описываем джунгли: добавляем шума листвы, крики птиц и обезьян… Но не стоит путать это с аудиокнигами, где авторы читают литературный текст. Мы превращаем слова в звук, – пояснил сценарист.

Первые отзывы о аудиосериале уже появились. Так, Виктор Полунин назвал «20/80» эмоциональной историей с цепляющей атмосферой:

– Ощущение, что находишься там. Объемный звук создал эффект присутствия. Сразу скажу, что хочется увидеть продолжение истории. К третьей серии начинаешь сопереживать героям, испытывая то отчаяние и безысходность, то чувство героизма и жажды лучшей жизни. Данный сериал заставил задуматься о ценности человеческой жизни.

Основателями необычного проекта являются тюменцы – продюсер и основатель студии REDOT Евгений Борисов и основатель студии дизайна звука ЗВУКАРНЯ Артем Васнев. Создатели собрали команду, которую назвали издательским домом SoundRise.

Ранее команда SoundRise выпустила 3D аудиосериалы «Войну миров» и «Камо грядеши», оба созданы эксклюзивно для группы компаний «ЛитРес». Первый же проект был отмечен: 3D-аудиосериал «Война миров» по роману Герберта Уэллса в сентябре 2020 года был представлен на премии Rock&Book сервиса LiveLib в номинации «Лучшая озвучка в жанре художественной литературы».

Дополним, создатели 3D-аудиосериалов с августа 2020 года являются резидентами тюменского технопарка. Как отметила директор Западно-Сибирского инновационного центра Ольга Простнева, проект открывает широкие перспективы в области повышения качества жизни людей с ОВЗ, разработке маркетинговых, коммерческих и мультимедийных продуктов, а также компьютерных игр.

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