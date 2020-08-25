«Война миров»: тюменские новаторы изобрели 3D-аудиофильм по мотивам произведения Герберта Уэллса

3D-аудиосериал "Война миров" создан эксклюзивно для «ЛитРес». Фото: Артём Васнёв

Каким бы ни был красочным фильм, как бы ни увлекал сюжет сериала поворотами событий, но все померкнет перед воображением читателя – нет ничего фантастичнее собственного вымысла. Такая логика привела двух тюменцев к созданию уникального контента – первого в мире 3D-аудиосериала «Война миров» по мотивам одноименного романа Герберта Уэллса. Нестандартный проект создан эксклюзивно для сервиса «ЛитРес».

Инициаторами проекта стали основатель студии дизайна звука «ЗВУКАРНЯ» Артём Васнёв и продюсер, основатель студии REDOT Евгений Борисов. Благодаря необычному подходу к озвучке, многоголосые 3D-истории создают восприятие происходящего здесь и сейчас. О новом жанре развлечений авторы проекта рассказали в интервью «Комсомольской правде» – Тюмень».

Инициаторами проекта стали основатель студии дизайна звука «ЗВУКАРНЯ» Артём Васнёв и продюсер, основатель студии «REDOT» Евгений Борисов. Скриншот с сайта www.litres.ru

– Когда возник ваш тандем?

Артём: У нас две команды: «Звукарня» и продакшн студия Redot. В общей сложности нас 15 человек.

Евгений: Вместе мы работаем около пяти месяцев. Мы занимаемся съемкой видео. Сначала познакомились в сфере рекламы, а потом уже создали из неуникальных технологий и знаний уникальный продукт.

– Что вы имеете в виду под этими красивыми словами?

Евгений: Аудиокниги уже были, 3D-музыка была. То есть технология эта известная. А мы родили новый вид жанра.

– Как возникла идея создания 3D-сериала?

Евгений: Я услышал музыку в формате 3D, меня зацепило. Артём уж до этого пробовал какие-то зарисовки. Я ему рассказал, он сказал, что его команда учится делать такое. А так как мы еще и сценаристы, возникла идея – а почему бы не сделать сериал в формате 3D, только рассказанный голосом с полным погружением. Чтобы слушатель, надевая наушники, мог ощутить себя в теле главного героя, присутствовать рядом при событиях.

– Как правильно слушать такой сериал?

Артём: Мы рекомендуем слушать его в наушниках, поскольку достоинство 3D-звука можно оценить только в наушниках. В машине или дома не получится слушать – звук физически будет идти только с одной стороны, спереди. Очень сложно сделать объем звука, нужно будет много колонок, не будет детализации. Очень сложно сделать так, чтобы был эффект присутствия. Даже кинотеатр уступает по звуку, потому что он имеет ограниченное количество источников звука. За счет технологии отражения звука можно достичь этого эффекта – полного погружения.

Хорошие наушники будут хорошо отражать этот звук. Но достаточно обычных капелек, лучше вакуумных. В идеале мы рекомендуем подушечные наушники – они лучше всего отражают звук. Птицы летают над головой, землетрясение под ногами звучит и так далее.

– Слушатели вздрагивают?

Евгений: Если фильм ужасов, то – да!

Осенью выйдет новый проект - 13-серийный фильм по роману «Камо Грядеши» польского писателя Генрика Сенкевича. Фото: Артём Васнёв

– Чем наполняете звуковую дорожку, что создается такой глубокий эффект погружения?

Артём: Здесь то же самое, что и в обычном звуке. Если говорить о саунд-дизайне, звук состоит из нескольких элементов – голос, мелодия, синхронные шумы и атмосферы – далекие звуки, которые создают эффект погружения.

– Почему «Война миров»? Вы – фанаты фантастики?

Евгений: Сервис предложили сделать 3D-сериал на «Войну миров», мы согласились. Там есть, где разгуляться по сценарию и по звукам?

– Что с сотрудничеством с «ЛитРес?»? Кто на кого вышел?

Евгений: Вышли мы на них, в лоб. Мы делали рассылку по крупным сервисам по продаже аудиокниг. Из десяти писем ответил «ЛитРес». Вступили с ними в переговоры. Мы благодарны, что они рискнули с нами посотрудничать. Первый проект продается по 249 рублей за три серии.

Очень важный момент. Нельзя просто взять книгу, сделать сценарий и записать продукт. Надо права на книгу. У них есть права на книгу «Война миров», они передали их нам, и мы с ней работали.

– Какие еще книги озвучивали?

Евгений: Сейчас мы на стадии завершения проекта, он выйдет в конце августа – начале сентября. Работаем над романом «Камо Грядеши» польского писателя Генрика Сенкевича, за который он получил лауреата Нобелевской премии. Этот проект намного масштабнее – 13 серий, в записи принимали участие около 30 актеров – артисты тюменского драматического театра, «Ангажемента», народные актеры, блогеры, в общем, всем миром.

– Как вы набираете голоса?

Евгений: Это кропотливый труд продюсера – писать, потом искать актеров. Со сценаристами отслушиваем записи, выбираем, кто больше всех подходит на роль.

– То бишь это работа такая же, как в сериале?

Евгений: Да. Мы отправляем текст, нам присылают голоса. Кто-то может озвучить пять персонажей.

– Чем отличается жанр 3D-сериала от аудиокниги?

Евгений: Что такое аудиокниги? Послушать в машине или в перерывах между чем-то. А мы хотим выделить отдельный жанр, чтобы человек выбирал, чему посвятить свой досуг – посмотреть кино или послушать 3D-сериал. Мы бросаем вызов кино. Планы грандиозные. Плюсы очевидны: отдыхают глаза, и работает фантазия. В кино нам навязывают, что и как выглядит. Здесь же каждый представляет то, что ему ближе, приятнее, страшнее. С фильмом ужасов мы проводили свое внутреннее исследование, брали один и тот же трек, но каждый человек представлял себе по-своему комнату, главного героя, атмосферу. Каждому было страшно по-своему. 3D-сериал доступнее в сравнении с кино. По сравнению с аудиокнигами, вместе одноголосного прочтения у нас многоголосный, многозвучный проект.

3D-аудиосериал озвучивают известные тюменские актеры театров. Фото: Артём Васнёв

– Вы презентовали проект в Тюменском технопарке. Расскажите об этом.

Артём: Мы стали резидентами технопарка, чтобы заявиться, как инновационная технология и чтобы использовать возможности, которые предлагает технопарк. Все произошло спонтанно. За один день сделали презентацию и рассказали комиссии о проекте, о 3D-аудиофильмах. Он оказался один такой творческий, мы этим выделялись.

Евгений: В планах есть разработка приложения. В нем вы не только сможете слушать 3D-сериал, но и принимать участие в его написании. Допустим, вы слушаете сериал и можете повлиять на события, выбрать действия героя, участвовать в событиях.

– 3D-аудиофильм – это дорогостоящий проект. Как вы поставите на экономические рельсы это творчество?

Евгений: Скрывать нечего – производство обходится дорого. Сейчас мы на стадии раскрутки, даже под это дело взяли кредит, потому что действительно выходит это недешево. Сейчас выходим на другие сервисы. Сделали трейлер на английском языке, будет выходить за рубеж.

Попадая на сервис книг, проект может продаваться несколько лет. Количество продаж может быть разное. Сейчас мы делаем все за свой счет, своими силами, но в перспективе планируем, что это будет приносить прибыль. Но это не факт – направление новое, надо, чтобы люди полюбили этот жанр. Но как нам говорят некоторые люди, один раз послушав 3D, уже невозможно слушать просто аудиокниги. Мы предполагаем, что через год, когда люди узнают о новом жанре, покупателей станет больше.

В России нет аналогов нашему проекту. Недавно мы вышли на «Яндекс», сейчас мы с ними на стадии переговоров. Они нам скинули два проекта по 3D-аудио. Очень похоже на наш, но это больше авторский проект для театра. Но массового никто не продавал. Есть шанс, что мы выйдем на зарубежный рынок.