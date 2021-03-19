В тюменском сквере Пограничников планируют поставить танк Т-54

Сквер Пограничников в Тюмени благоустроят в 2022 году. Фото: c cайта 2ГИС

Советский танк Т-54 планируют установить в сквере Пограничников в Тюмени. Раритетный экспонат уже выкупили у владельца и вывезли с прошлой локации: прежде танк красовался на федеральной трассе под Курганом. Его выкупила общественная организация «Ветераны-пограничники Тюменской области» за 1,5 млн. рублей. Средства на это активисты нашли сами.

Привезенная в областную столицу военная техника стала основой проекта «Танк Победы – история фронтовой Тюмени», который общественники организуют в память о жителях региона, пожертвовавших наличные деньги на нужды фронта. Как поясняют активисты, за время Великой Отечественной войны тюменцы собрали более 100 млн рублей на вооружение Советской армии. Проект зарегистрирован на сайте Фонда президентских грантов, он участвует в конкурсе по теме «Сохранение исторической памяти». Активисты запрашивают на проект более 2 млн рублей, общая сумма проекта – 2,5 млн рублей.

Дополним, что сквер Пограничников, который находится в Центральном административном округе, ждет реконструкция. Еще в 2020 году городская администрация представила план обустройства места притяжения тюменцев, который разработали специалисты Тюменского индустриального университета по заказу управы Центрального административного округа. К проекту приступили в апреле 2018 года. Перед разработкой концепции прошла не одна встреча представителей администрации Тюмени, жителей района Казарово, где располагается сквер Пограничников, а также с членами общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области».

В результате участники диалога утвердили, что в сквере обустроят три основные зоны: детскую, спортивную и для тихого отдыха. Реконструкция не затронет установленные монументы, но при этом освободит место для новых фигур (например, для военной техники). А на центральном входе в сквер Пограничников установят символичные столбы с высеченной надписью «Мужество, отвага, доблесть». В январе 2021 года на портале «Тюмень – наш дом» за этот дизайн-проект единогласно проголосовали жители областной столицы.

Напомним, что проект сквера Пограничников участвует в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства, которое будет реализовываться по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на сайте vk.cc/bZ7hqB.

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