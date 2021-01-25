Сквер Пограничников в Тюмени благоустроят в 2022 году. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени подвели итоги голосования по выбору территорий для выполнения благоустройства в 2022 году. Большинство голосов – 319 – отдали скверу Пограничников, который находится в Центральном административном округе. Также стало известно, что повезло и жителям домов №№ 14а, 12, 14, 16, 18а на улице 70 лет Октября. Их зону общественного пространства тоже приведут в надлежащий вид.

– Ранее предлагались только масштабные озелененные территории: скверы, парки, бульвары, площади. Принимая во внимание востребованность среди горожан небольших зеленых зон, расположенных в непосредственной близости к жилым домам, для благоустройства в 2022 году предложены так называемые зеленые уголки, – отметили в пресс-службе администрации города Тюмени.

По результатам голосования были сформированы рейтинговые таблицы озелененных территорий и зеленых уголков, в которых очередность выстроена исходя из количества голосов, отданных за ту или иную территорию.