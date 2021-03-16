«Я приду, и меня будут выбирать. Что за бред?»: модель из Тюмени отказалась от съемок в «Холостяке» и в «Последнем герое»

Модель из Тюмени отказалась от съемок в «Холостяке». Фото из "Инстаграм" героини публикации.

Модель из Тюмени, «Мисс Россия – 2016» Яна Добровольская в прямом эфире в «Инстаграм» рассказала своим подписчикам, почему отказывается от участия во всех реалити-шоу, куда ее приглашают продюсеры. По словам девушки, ее постоянно зовут на различные проекты, а перед выходом «Холостяка» с Егором Кридом ее агента «замучили» звонками с предложениями стать участницей.

– Лет в 18 у меня были мечты попасть на телевидение, я даже пробовала себя в кино, но оказалось, что мне это неинтересно. Как сфера телевидение меня не привлекает. Я была на «Камеди клаб», у Ивана Урганта и Андрея Малахова. Со стороны это все не так радужно, здорово и интересно. «Холостяку» я сразу отказала. Во-первых, на тот момент я была в отношениях. При этом, знаю, были девушки, которые, будучи в отношениях, идут на проект, якобы они расстались, но это не моя история. В жизни мне не приходилось сильно врать, не вижу в этом смысла. Во-вторых, в то время я себя искала, не могла понять, куда себя деть после 12 лет больных танцев и переезда в Москву, – рассказывает Яна.

Фото из "Инстаграм" героини публикации.

По ее словам, она всегда чувствует, куда не надо идти, какие проекты могут испортить репутацию.

– Любые реалити-шоу – это не моя история. Никакие деньги и слава не заставят пойти меня туда. Есть вещи, которые противоречат моим ценностям. Я приду, и меня будут выбирать... Что за бред? После мисс России мне не хотелось славы, не хотелось себя предлагать. «Холостяк» прошел мимо, я никогда об этом не жалела. Меня пригласили на «Последнего героя». Я сказала, что забавно, но, конечно, нет. Во-первых, проект идет не на федеральном канале. Во-вторых, я не люблю дискомфортные условия. Мне очень нравится «Форт Боярд», но я боюсь, я не люблю всю эту живность. Третий момент: у меня нет причин во время рабочего процесса развлекаться, – объяснила подписчикам модель.

Однако девушка признала, что готова участвовать в «Танцах со звездами», если ее туда позовут: «Я бы сразу взяла чемодан и поехала. Танцы – моя любовь и страсть. Участие в таком шоу принесло бы результат, так как оно идет на федеральном канале: я могла бы себя продвигать как психолога».

Одна из поклонниц тюменской красавицы заявила, что хотела бы видеть Яну на канале «Спас», но она покачала головой: «От этого телеканала я так же далека, как и от «Холостяка». Я верующая, но мне нечем в этом плане похвастаться».

В отличие от Яны Добровольской, другая модель из Тюмени – Александра Маслакова, наоборот, решила пройтись по всем шоу. Радиоведущая поборется за сердце рэпера Тимура Юнусова, больше известного под псевдонимом Тимати, в шоу «Холостяк», сезон которого стартовал на телеканале ТНТ. В первом выпуске главный герой познакомился с участницами проекта. Стоить отметить, что тюменская модель просто ошеломила звезду своей энергетикой.

– Кастинг для меня был вызовом. Я хотела показать, что пройти могут не только инста-куколки, но и девчонки со своим мнением и хорошим чувством юмора. Мне кажется, меня выбрали потому, что я не боюсь высказывать свое мнение и не боюсь быть собой. Я не стараюсь понравиться. А еще неплохо шучу, – заверила Александра.

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