«Решила по всем шоу пройтись»: участница «Последнего героя» поборется за сердце Тимати в шоу «Холостяк»

Радиоведущая из Тюмени поборется за сердце Тимати в шоу «Холостяк». Фото из архива героини публикации.

Радиоведущая из Тюмени Александра Маслакова поборется за сердце рэпера Тимура Юнусова, больше известного под псевдонимом Тимати, в шоу «Холостяк», сезон которого стартовал на телеканале ТНТ. В первом выпуске главный герой познакомился с участницами проекта. Стоить отметить, что тюменская модель просто ошеломила звезду своей энергетикой.

Девушка рассказала, что должна была встретиться с Тимуром еще год назад – она должна была брать у него интервью. Однако этого не случилось. Теперь радиоведущая сама пришла на проект к завидному холостяку, где сможет задать все интересующие ее вопросы, конечно, если останется в шоу. В качестве подарка Саша принесла Тимуру виртуальную игру, главными героями которой стали он и она.

Фото из архива героини публикации.

– Кастинг для меня был вызовом. Я хотела показать, что пройти могут не только инста-куколки, но и девчонки со своим мнением и хороший чувством юмора. Мне кажется, меня выбрали, потому что я не боюсь высказывать свое мнение и не боюсь быть собой. Я не стараюсь понравиться. А еще неплохо шучу, – заверила Александра.

Отметим, что это не первый телевизионный опыт девушки. Ранее она приняла участие в шоу "Последний герой". Тогда модель заявила, что если выиграет – половину денег потратит на маму. К слову, девушка уже дошла до объединения племен.

Пользователи соцсетей неоднозначно восприняли участие Маслаковой в «Холостяке».

- Решила по всем шоу пройтись, - язвят тюменцы.

СПРАВКА «КП»

После школы уроженка Ханты-Мансийска Александра Маслакова пошла учиться на юриста, но вскоре поняла, что это не та область, где ей хотелось бы развиваться и оказалась на телевидении. После телевизионного опыта девушка решила попробовать свои силы на радио, переехала в Тюмень и два года работала радиоведущей на одной из радиостанций города.