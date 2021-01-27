«Если выиграю – половину денег потрачу на маму!»: сибирячка едет на остров в Африку, чтобы стать «Последним героем»

Тюменская модель, теле- и радиоведущая Александра Маслакова участвует в африканском сезоне реалити-шоу "Последний герой". Фото со страницы героя публикации в соцсети

Модель, теле- и радиоведущая из Тюмени Александра Маслакова стала участницей нового африканского сезона реалити-шоу «Последний герой», который стартует 6 февраля на канале «ТВ-3». Kp.ru собрал подробное досье на сибирячку – этот омут полон сюрпризов…

Визитная карточка участницы уже появилась в соцсетях телеканала "ТВ-3". Фото из группы телеканала "ТВ-3" "ВКонтакте"

Дорога в шоубиз

Александра Маслакова – 25-летняя незамужняя девушка с ярким образом блондинки, богатым жизненным опытом и большим трудолюбием. Саша родом из Краснодара, там у нее много родных людей – бабушки, дедушки, крестные тетушки… Когда Саша была маленькой, родители уехали на заработки на Крайний Север, позже мама и папа развелись, но мама осталась в Ханты-Мансийске.

Маслакова закончила юридический факультет в Югорском государственном университете в 2016 году. Училась заочно, потому как очень хотела работать. Потому по окончании вуза у 21-летнейСаши уже был опыт работы в Арбитражном суде, в отделе кадров правительства ХМАО. Уже тогда мама грезила, что ее дочь станет депутатом или судьей.

Северянка вошла в двадцатку самых красивых девушек России в 2015 году. Скриншот видео

Однако все мамины планы перечеркнуло участие Александры в конкурсе красоты «Мисс Россия – 2015», где она стала финалисткой, вошла в топ-20 красавиц страны. После такого успеха Маслакову пригласили вести конкурс красоты в Ханты-Мансийске. Абсолютно другой формат работы, развлекательная сфера, сцена… Все это вдохновило Сашу на увольнение из правительства. Мама плакала и месяц не разговаривала с бунтаркой.

В стиле Михеевой

Саша пошла работать на телевидение, причем на телеканал «Югра» пробивалась с боем: девушка стажировалась без оплаты пять месяцев, училась писать новости, а после стала ведущей спортивной рубрики.

Захотелось большего… Вслед за парнем, Саша переехала в Тюмень, здесь устроилась на местное телевидение, некоторое время была ведущей рубрики о шоу-бизнесе.

Саше нравится образ Аллы Михеевой, тюменка старалась подражать ей раньше. Но теперь девушка решила отойти от амплуа глупышки и показать себя с другой стороны

Девушка фанатеет по образу Аллы Михеевой, с которой познакомилась в Тюмени на чемпионате по боулингу. Долгое время Михеева была для нее примером для подражания, но позже Саша решила отойти от имиджа дурочки. Параллельно Маслакова работала радиоведущей утреннего шоу «Свежесть» на тюменском радио «Красная армия».

Саша любит сноубординг, училась кататься на Воронинских горках, а после и до Красной Поляны «докатилась». Призналась, что порой всю зарплату приходилось спускать на это увлечение, взамен шоппингу.

Саша любит сноуборд. И эпатажные фотоснимки... Фото со страницы героя публикации в соцсети

А еще Маслакова любит путешествовать, и как-то даже пыталась связать эту любовь со страстью к работе, поучаствовав в кастинге трэвел-шоу «Орел и Решка». Но не прошла, предпочтение отдали известным блогерам. Впрочем, это не остановило Сашу, она продолжает покорять телевизионный олимп: в конце 2020 года тюменка в своем Instagram выложила видео с проб на ведущую новостей на телеканале «Матч-ТВ». 24 декабря девушка опубликовала пост с откровенностями:

– Вчерашний день доказал мне, что любая мечта может осуществиться. Четыре года назад я пришла на телеканал ОТРК «Югра» работать ведущей спортивных программ. Хотелось одного: стать частью огромного и моментами невыносимо сложного ТВ мира. Четыре года назад я сказала сразу: «Моя цель – «Матч ТВ»» Некоторые коллеги посмеялись, другие удивились моей наглости. А вчера я попала в десятку финалистов того самого «Матча» и вышла в прямой эфир на всю страну, – сообщила девушка. – Кто победит в этом конкурсе, я не знаю. Но вчерашний день доказал, что я иду своей дорогой.

В общем, целеустремленности Александре не занимать, так что участников «Последнего героя» ждет большой сюрприз, когда миловидная сибирячка проявит свой боевой дух.

За победой!

Сейчас Саша живет в Москве, не замужем, и, по ее словам, в ближайшее время не планирует обзаводиться семьей: шутит, что на свидания ходит только, когда хочет вкусно поесть. Хрупкая с виду блондинка имеет планы на выигрыш в шоу «Последний герой»:

– Моя мама воспринимает каждое мое желание более или менее адекватно, но, когда я сказала, что еду на «Последний герой», то она почему-то не обрадовалась. Она не уверена, что я к этому готова, и думает, что я тут должна буду есть насекомых. Надеюсь, что она не права! Я не люблю проигрывать – сразу начинаю плакать и психовать. Если выиграю, половину денег точно потрачу на маму, потому что хочу привезти ее в Москву и устроить ей незабываемый шопинг! – заявляет Маслакова.

Девушка прошла всенародный кастинг в новый сезон шоу «Последний Герой», отправив видео визитку и опубликовать его в соцсетях. Таких видео в Instagram Саши немало.

Соплеменниками тюменки Александры Маслаковой стали бизнесвумен из Екатеринбурга Дарья Колпакова, блогерша и модель из Казахстана Эльмира Абдразакова, диджей из Красноярска Иван Кузнецов, студентка из Красноярска Татьяна Роот, тракторист из Оренбургской области Роман Никель, художник, рэпер и бывший участник проекта «Дом-2» из Омска Данил Апос и профессиональный спортсмен из Саранска Дмитрий Петайкин.

Такова команда новичков, в новом сезоне они будут противостоять команде чемпионов. В нее вошли Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун. Ведущей «Последнего героя» стала актриса Яна Троянова. Место действия – Занзибар.

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