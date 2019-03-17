Алла Михеева привезла из Тюмени «Острый репортаж» и подарила Урганту шар для боулинга
Известная российская телеведущая Алла Михеева в минувшую пятницу презентовала на суд зрителей и Ивана Урганта «Острый репортаж» из Тюмени. Девушка отправилась на международный турнир по боулингу BrooklynOpen, который состоялся в одном из тюменских боулинг-клубов с 25 февраля по 3 марта.
Перед началом презентации ролика девушка поинтересовалась у Вани: «Что мы знаем о Тюмени?». Ургант рассказал, что Тюмень – город красивый, и когда-то Сергей Собянин, нынешний мэр Москвы, был мэром нашего города. Правда, здесь он допустил неточность: Собянин был губернатором Тюменской области.
–Оттуда и Собянин, и биатлон, - подтвердила Михеева. – Но есть ещё кое-что: там родился русский боулинг, или ему там не дают умереть. Так вот, в Тюмени прошёл международный турнир по боулингу – это когда в соревнованиях участвуют много стран: таких как Германия, Финляндия, Киргизия, Казахстан, Беларусь.
По словам Аллы, самой спортивной страной, играющей в Боулинг, оказалась Финляндия, а не Россия.
– Я хочу, чтобы вы своим авторитетом призвали россиян катать шары в специальных местах профессионально, - говорит девушка.
В рамках своего репортажа Михеева знакомилась с боулерами, выбивала страйки (увы, не всегда это у неё получалось), общалась с гостями боулинг-клуба и даже поспорила с одной тюменкой на щелбан.
Помимо эмоций, Алла Михеева из Тюмени привезла в подарок Ивану Урганту мяч для боулинга и, надо сказать, что ведущий остался доволен презентом.
Напомним, в прошлом году Алла Михеева приезжала в Ялуторовск, на Масленицу. Блондинка из «Вечернего Урганта» прибыла в «блинную столицу России» специально для того, чтобы в ближайших выпусках шоу показать россиянам очередную попытку перевернуть гигантский трёхметровый блин. Правда, сюжет в эфир так и не вышел. А два года назад Михеева побывала у нас на Чемпионате по зимнему плаванию.
Острый репортаж. Турнир по боулингу. Вечерний Ургант. 15.03.2019.В Тюмени прошел международный турнир по боулингу, который посетила Алла Михеева, посостязавшись в выбивании страйков! VK: http://vk.com/vecherniy.urgant Instagram: http://instagram.com/vecherniy_urgant Facebook: https://www.fb.com/vechernij.urgant Twitter: https://twitter.com/Urgant_Show WEBSITE: http://urgantshow.ru Каждый день - новый выпуск! Подписывайтесь! http://bit.ly/Subscribe_UrgantShow Вечерний Ургант Выпуски http://bit.ly/UrgantShow Взгляд снизу - http://bit.ly/VzgliadSnizu Я знаю, что вы делали прошлым прошлым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4sUi9VX-79nUc5j5kf_EN7J Острый репортаж с Аллой Михеевой - http://bit.ly/AllaMiheeva Интервью с гостями - http://bit.ly/Talk_UgrantShow Новости от Ивана - http://bit.ly/NewsFromUrgant Музыкальные номера - http://bit.ly/MusicVideosUrgantShow Пойдём в кино, Оксана! - http://bit.ly/Poydem_v_Kino Клуб Высокая талия - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4s7-tTziYJYeTaiAN1Lge-1 Встреча с интересным человеком - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4teW9Cdixqx3KTKEGZDnkRq Голос улиц с Константином Анисимовым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4t7Xl43Ub0suiWUgZAU6ppI Пять вспышек прекрасного - http://bit.ly/5_vspyishek Вечерний патруль. - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4vuVe4-Wi_3FVGQyDIEQouU Ми-ми-ми - http://bit.ly/_Mi_Mi_Mi Звезда интернета - популярные видеоблогеры - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4ucjl2lx2LCid8DkTbY9KQa Стрижем на Первом! - http://bit.ly/CutCut Селфи с незнакомцем - http://bit.ly/SelfySelfy
ИСТОЧНИК KP.RU