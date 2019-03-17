Алла Михеева привезла из Тюмени «Острый репортаж» и подарила Урганту шар для боулинга

Известная российская телеведущая Алла Михеева в минувшую пятницу презентовала на суд зрителей и Ивана Урганта «Острый репортаж» из Тюмени. Девушка отправилась на международный турнир по боулингу BrooklynOpen, который состоялся в одном из тюменских боулинг-клубов с 25 февраля по 3 марта.

Перед началом презентации ролика девушка поинтересовалась у Вани: «Что мы знаем о Тюмени?». Ургант рассказал, что Тюмень – город красивый, и когда-то Сергей Собянин, нынешний мэр Москвы, был мэром нашего города. Правда, здесь он допустил неточность: Собянин был губернатором Тюменской области.

–Оттуда и Собянин, и биатлон, - подтвердила Михеева. – Но есть ещё кое-что: там родился русский боулинг, или ему там не дают умереть. Так вот, в Тюмени прошёл международный турнир по боулингу – это когда в соревнованиях участвуют много стран: таких как Германия, Финляндия, Киргизия, Казахстан, Беларусь.

По словам Аллы, самой спортивной страной, играющей в Боулинг, оказалась Финляндия, а не Россия.

– Я хочу, чтобы вы своим авторитетом призвали россиян катать шары в специальных местах профессионально, - говорит девушка.

В рамках своего репортажа Михеева знакомилась с боулерами, выбивала страйки (увы, не всегда это у неё получалось), общалась с гостями боулинг-клуба и даже поспорила с одной тюменкой на щелбан.

Помимо эмоций, Алла Михеева из Тюмени привезла в подарок Ивану Урганту мяч для боулинга и, надо сказать, что ведущий остался доволен презентом.

Напомним, в прошлом году Алла Михеева приезжала в Ялуторовск, на Масленицу. Блондинка из «Вечернего Урганта» прибыла в «блинную столицу России» специально для того, чтобы в ближайших выпусках шоу показать россиянам очередную попытку перевернуть гигантский трёхметровый блин. Правда, сюжет в эфир так и не вышел. А два года назад Михеева побывала у нас на Чемпионате по зимнему плаванию.