Артиста и фуд-фотографа из Тюмени внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец»

Участники медиаэкспедиции «Победы в Крыму» стали "врагами" Украины Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Список «оккупантов» Украины на сайте «Миротворец» пополнился именами двоих тюменцев. Досье на мужчин появились накануне, 24 февраля. Однако сами «нарушители» даже не догадываются, что сделали что-то дурное для соседней страны.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения во временно оккупированный Россией Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», – эти грехи приписывает сайт «Миротворец» паре тюменцев.

– Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений, – говорится на запрещенном в России интернет-ресурсе.

По данным «Миротворца», оба «оккупанта» в 2014 году участвовали в медиаэкспедиции «Победы» в Крыму. Они много фотографировали и публиковали снимки в соцсетях (ссылки на них прилагаются). Вероятно, снимки и увидели активисты «Миротворца», ведь известно, что сбор данных на сайт осуществляется через интернет.

«Комсомолка» связалась с одним из «нарушителей». 30-летний Иван, судя по его соцсетям, ведет активный образ жизни, он много снимает и монтирует видео. Для молодого человека сообщение о том, что на него появилось досье на скандально известном сайте стало неожиданностью. Он попытался проверить эту информацию самостоятельно, но потом понял, что сайт заблокирован по требованию Роскомнадзора.

Скриншот с украинского сайта "Миротворец"

Напомним, список «закрывает» границу для тех, кто якобы стал угрозой Украине. Этот факт не понравился герою нашей публикации. Он признался, что любит путешествовать, еще ни разу не был в Украине и планирует посетить ее в будущем.

– Мое мнение таково: я попаду в любую точку, когда я захочу этого, и меня никто не остановит. Меня не ограничивают другие люди, я не понимаю в этом смысла. И когда у меня были моменты, я опровергал их. Я попаду туда, куда я захочу, потому что мы живем в свободном мире, где никому ничто не принадлежит. У меня такое своеобразное мнение, для меня эти надписи ничего не значат абсолютно, – подчеркнул Иван.

Сайт «Миротворец